La follia di andare in aeroporto in autobus. Ma Roma la incentiva

Gli autobus che collegano gli aeroporti esistono in tutto il mondo. In realtà esistono con maggiore presenza e percentuale in quegli aeroporti che non hanno collegamenti su ferro con il centro città. Questi collegamenti su gomma, peraltro, sono operati con un punto di assestamento in città assurdo: nel cuore del centro abitato.

Se arrivi all'aeroporto francese di Beauvais e, in assenza di treno, prendi il bus, quello non è che ti porta a Place Vendome o al Marais, ma ti ferma ai margini della città, sulla Pheriferique, in modo da consentirti di entrare nel cuore della città con la metropolitana.

A Roma non è così. I bus entrano proprio dentro il centro storico della città attestandosi pressoché attorno a Termini (perché non a Tiburtina dove l'impatto sarebbe mille volte inferiore e dove con 10 minuti di metro sei al Colosseo?). Senza che questa venga minimamente disincentivato. Ciò significa non tanto una congestione, che comunque esiste, su Via Giolitti e Via Marsala, quanto il fatto che per partire e arrivare i bus ingorgano le piccole strade, già caotiche, circostanti alla stazione. Zone come Via Conte Verde, Via Gioberti, Via Merulana subiscono ogni minuto un passaggio continuo di bestioni.

Le partenze da Fiumicino Aeroporto (ma anche da Ciampino) hanno un timing incessante: un bestione in partenza ogni 10 minuti. Il business è fiorente per un motivo molto semplice: la parte pubblica, che pure eroga e offre il servizio di collegamento tra gli aeroporti alla città, ha deciso, chissà perché, di fissare i propri prezzi ad un livello elevatissimo: 14 euro per un collegamento fino a Termini, 8 euro per le altre stazioni. Una fascia tariffaria che raramente si incontra anche in paesi carissimi come il Regno Unito. Ovviamente la scelta fa felici gli operatori su gomma che non solo non hanno limitazioni per entrare in città, non solo non hanno l'obbligo di attestarsi alla stazione metro più esterna ma possono entrare nel cuore del centro storico, ma in oltre hanno un concorrente che li favorisce.

Li favorisce a tal punto che molti pensano, da anni, che l'impostazione tariffaria sia stata studiata in modo tale da tutelare particolarmente i privati dandogli spazi e margini di manovra operativa che altrove non hanno.

Il risultato lo vedete ogni giorno in queste foto: file chilometriche fuori dai terminal di Fiumicino per prendere i bus, lunghe attese che alla fin fine portano i tempi del transfer molto più gravosi di quelli ferroviari e trenini che dalla stazione aeroportuale partono mezzi vuoti.





Un danno per tutti: le strade massacrate (quanta manutenzione in più - a carico dei contribuenti - richiedono le strade che subiscono il passaggio continuo di questi mostri su gomma?), il pericolo stradale, la congestione del traffico, l'inquinamento atroce, la perdita di appeal turistico e l'ammanco tariffario della parte pubblica. Un bel capolavoro che in qualsiasi città del mondo sarebbe gestito e affrontato per quello che è: un problema e un'anomalia.