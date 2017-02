Incidente a Corso Vittorio. Ci fossero stati i cordoli Gabriele sarebbe ancora vivo

Gabriele Simonacci. Barman famoso a Roma. Meno di 29 anni. Sua figlia, Sofia, era nata alla fine della settimana scorsa. Non se l'è goduta che per due giorni. Poi è morto.





Perché è morto? Chi l'ha ucciso? L'ha ucciso l'ora tarda? La stanchezza? L'ubriachezza? La distrazione? L'alta velocità? Un contesto che ti obbliga al mezzo privato, specie se lavori di notte? O lo ha ucciso il tassista distratto che lo ha schiacciato facendo una ardita svolta a sinistra? Oppure tutti questi elementi, sapientemente dosati, messi assieme? Oppure ancora l'ha ucciso Roma, le sue strade uniche al mondo, la sua organizzazione viaria che non ha eguali in occidente? Secondo noialtri quest'ultimo fattore ha contato moltissimo.





Di più: secondo noi se Corso Vittorio Emanuele II fosse stato una strada normale, se fosse stato a Madrid, a Parigi, a Vienna questa assoluta tragedia non sarebbe capitata.





Sulla scorta di cosa lo diciamo? Perché ci azzardiamo a strumentalizzare questo lutto per portare acqua al nostro mulino? Perché apriamo bocca prima di conoscere dati ufficiali? Semplice: abbiamo un progetto, una visione, una sensibilità. E visto che progetto, visione e sensibilità sono disinteressate, anzi interessate esclusivamente al bene comune allora ci possiamo permettere tutto. Tutto.





Ci possiamo permettere ad esempio di dire che se Corso Vittorio fosse stato una strada seria, e non una prateria, uno stradone di campagna semi abbandonato privo del minimo sindacale di struttura, allora forse le cose sarebbero andate diversamente.

C'era di mezzo la velocità, abbiamo detto, e a Roma ci sono strade totalmente prive di apparecchi per disincentivarla. Perché a Roma montare autovelox è considerata lesa maestà nei confronti dei cittadini e del loro diritto inalienabile di violare il Codice della Strada mentre in altre città italiane, come Milano, questa pratica sta salvando vite su vite? A

" ci ha risposto Raggi quando glielo abbiamo chiesto.

C'era di mezzo poi la disattenzione. Disattenzione che è alimentata dalle condizioni della strada. Disattenzione che sarebbe stata molto inferiore - inferiore fino al punto da evitare l'incidente? Secondo noi sì! - se la strada fosse stata arredata. E badate che Corso Vittorio fino al 2009, l'anno in cui il genio Alemanno smantellò tutti i cordoli, era dotata di corsie preferenziali protette, precise, delimitate. Basterebbe ripristinarle, magari migliorando ulteriormente la qualità dei cordoli.





La foto è eloquente, lo zoom qui sopra ancor di più. L'auto bianca è presa nel momento in cui ha arrestato la sua corsa. Cosa stava facendo? Semplice: dal parcheggio taxi aveva tagliato tutto Corso Vittorio e si stava immettendo nella preferenziale in direzione Largo Argentina. Gabriele Simonacci col suo scooter, presumibilmente ad una velocità sostenuta e non sappiamo ancora se alterato o meno dall'alcol, vede il taxi, tenta di schivarlo, si spaventa cade, sbatte sulla parte bassa del taxi, lo scooter appresso a lui gli rimbalza praticamente addosso tanto da contribuire a conficcarne il corpo sotto la vettura.





Ora - senza arrivare a sognare la tramvia che qui dovrebbe passare - pensate ad un bel cordolo, no quelli della 3M in plasticaccia gialla, ma tipo quelli di Viale Trastevere o Via Labicana. Pensate ad un bel cordolo e pensate allo stesso taxi che fa la svolta a sinistra. Se sai che sulla carreggiata ci sono degli ostacoli, fisici, allora magari stai più attento, allora magari non fai la curva alla garibaldina girando tipo corrida o tipo rodeo come tanti automobilisti a Roma fanno abituati a strade de facto abbandonate. Se nella tua mente sai che ci sono i cordoli, che le corsie sono ben delimitate, allora automaticamente e istintivamente il tuo livello di attenzione è più elevato, non vuoi rischiare di sfragnare la macchina sulla delimitazione in granito, devi prendere le misure con maggiore scrupolo, sei cerebralmente più attivo, più vigile: solo le strade abbandonate e prive di elementi di arredo si possono percorrere con disattenzione e faciloneria come accade a Roma. Se invece sono le cinque e mezzo del mattino, automaticamente pensi che tanto la strada è uno spiazzo desolato, automaticamente pensi che tanto non c'è nessuno, automaticamente chi sopravviene (a sua volta percorrendo una strada-landa desolata e dunque portato a rispettare molto meno del dovuto i limiti di velocità: perché se la strada è più stretta e le corsie ben delimitate alla fine vai meno veloce) lo fa troppo rapidamente allora capita che succede quello che è successo.





Omicidio stradale? Ubriachezza? Stanchezza? O solo strade criminogene che portano, che accompagnano, che spingono i cittadini ad uccidere altri cittadini? Strade come le nostre non ne esistono al mondo, neppure nei paesi in via di sviluppo. Alcuni rappresentanti anche di questa sciagurata amministrazione stanno spingendo per il ripristino dei cordoli sulle preferenziali, soluzione economica che aumenta la sicurezza stradale, contribuisce all'ordine, al corretto utilizzo delle carreggiate e salvaguarda la velocità dei mezzi pubblici e rende più responsabile chi guida. Ma incontrano ancora resistenze assurde e cervellotiche da parte degli uffici. I cordoli sono pericolosi per i motorini? I cordoli sono pericolosi per i motorini quando non ci sono, quando qualche amministrazione criminale li smantella, quando qualche amministrazione criminale non li ripristina.





Non possiamo esserne certi al 100%, ma secondo il nostro parere se Corso Vittorio avesse avuto dei cordoli quel taxi non avrebbe potuto fare con quella leggerezza e con quella sicumera del "tanto non c'è nessuno, tanto non ho ostacoli" quella manovra omicida.

Attenzione a dare la colpa al tassista, attenzione a dare la colpa al ragazzo che andava a velocità eccessiva o che aveva magari alzato il gomito.

Potrebbero solo essere dei comprimari di una colpa più grande di loro, solo tristi attori di un palcoscenico che porta i protagonisti ad uccidersi tra loro fatalmente. Ma con chi parlare di queste faccende? L'assessore ai lavori pubblici della città è Paolo Berdini, e abbiam detto tutto...