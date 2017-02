E con questo caos indegno si finisce per non parlare mai del caos dei Municipi

Era il 19 giugno scorso quando il M5s ha trionfato a Roma ed in quasi tutti i Municipi, insediando la prima donna della storia a fare il Sindaco, un avvenimento che avrebbe dovuto essere rivoluzionario ed epocale, la svolta tanto attesa per dare la scossa ad una città sporca fuori e dentro, assopita, carente in tutto. Una giovane donna Sindaco, un barlume di speranza, un'inaspettata possibilità per tutti quei romani che stufi e schifati dalla malapolitica degli ultimi 15 anni hanno dato fiducia a Donna Virginia e soprattutto ai suoi sodali, in primis agli anonimi (drammaticamente anonimi) Presidenti di Municipio.





Il risveglio al cospetto della realtà per gli ignari romani raggirati è oggi ormai definitivamente durissimo, oltre sette mesi di liti intestine, nomine contestate, dimissioni, scenette da telenovelas sudamericana primi anni '80. Non è percebile neppure lontanamente il minimo cambiamento ma anzi è una costante l'immobilismo amministrativo, il non scegliere, il rimandare, il non sporcarsi le mani, il tentativo malcelato di tutelare tutte le peggiori lobbies. Tutti atteggiamenti che fanno pensare al peggio ormai prossimo venturo. Non è pensabile che un Amministratore pubblico debba bloccare tutto e ridurre la città capitale d'Italia ad un paesello: non ci sono i soldi, si sono rubati tutto, abbiamo un debito elevatissimo, tutte scuse banali per aspettare in santa pace fine mese.





Sono oltre 7 mesi che lor signori, dal Sindaco, agli Assessori, dai Presidenti di Commissioni, ai Presidenti dei Municipi incassano regolarmente fior di emolumenti il 30 del mese sui propri conti correnti e non restituiscono proprio un bel nulla a nessuno in termini di impegno, di soluzioni, di provvedimenti (i numeri del Consiglio Comunale fanno piangere)... E sono emolumenti ricchi per personaggi spesso precedentemente inoccupati o con redditi certamente non paragonabili agli introiti odierni. Marco "me lo magno" Terranova, ripescato in consiglio comunale dopo la miracolosa abdicazione di Daniele Frongia, 422 voti raccattati in tutta Roma, addirittura promosso con la maturità scientifica a Presidente della fondamentale Commissione Bilancio è la vecchia politica reincarnata nel grillismo 2.0, il nulla cosmico, il vuoto pneumatico.

Prendiamo il “prode” Alfredino Campagna, quello che era il compagnuccio ripetente di classe delle superiori di Andrea Severini in Raggi, autista dell'Atac assunto su chiamata diretta dell'ufficio di collocamento, che pur non riuscendo ad articolare un ragionamento in pubblico (vi ricorderete il video in cui non riusciva a dire cosa avrebbe fatto nei suoi primi 100 giorni di governo) intanto è arrivato primo al concorso da Capotreno. Il personaggio si è ritrovato Presidente di Municipio ed oggi senza arte ne parte incassa il 30 del mese almeno 3.000 euro di emolumenti, una somma che non aveva mai visto in vita sua. La classe dirigente a Cinque Stelle è l'unica che, impegnandosi in politica, non accetta emolumenti più bassi rispetto alla vita reale ma fa bingo con stipendi più alti.





Si amministra Roma così. Emblematico il Municipio XIV di Alfredino, nessuna selezione reale od online per lui, dei consiglieri eletti o degli assessori nominati, nessun curriculum vagliato dagli iscritti al portale del Movimento residenti nel territorio, tanto pressappochismo, tanto passaparola tra gli amici degli amici per rimediare qualcuno per bloccare una poltrona. Curriculum roboanti pubblicati all'ultimo (sempre dopo i nostri articoli che li sollecitavano) sul sito (ancora vecchio, benché il suo rinnovamento fosse l'unico punto in programma del presidente) del Municipio non allineati alle dichiarazioni dei redditi, per capirci personaggi che hanno 5 pagine di curriculum, incarichi ed onoreficenze e poi dichiarano circa 9.000 euro annui. Lordi. Dov'è l'errore? Chi ci casca?

L'elettore, sempre lui, che credeva nel miraggio di avere una giovane donna Sindaco, capace di rivoluzionare Roma. Ammaliato da quello che sproloquiava Grillo: il merito, il web, il curriculum, la trasparenza... Esattamente il contrario. Mai una amministrazione è stata così opaca e autoreferenziale.

Oggi è bene ricordare che il Municipio del prode Alfredino, amministrato da un Presidente del Consiglio Municipale che nel 2015 non aveva reddito, così come la sua Vice Presidente e la Capogruppo del M5s, è fermo al più totale immobilismo. Nei precedenti articoli vi abbiamo abbondantemente raccontato dello studio a+4, a proposito la Segreteria Generale del Comune quanto ci mette a farci sapere se l'Assessore Menna è incompatibile così come il Geometra Salamone? Intanto l'Anac ha inviato le carte in Procura...

Alfredino e compagnia grillina hanno approvato il bilancio previsionale facendo avanspettacolo, triste teatrino comico di periferia. Si sono presentati in aula con dei fogli scritti dal Comune centrale e silenziando le opposizioni hanno detto così è se vi pare. Chapeau

Nel frattempo se incappate in buche stradali restate calmi, se sono inferiori ai 20 centimetri come ci suggerisce il Consigliere Buratta su Facebook rivolgetevi all'Urp, tanto i fondi comunali per gli interventi non sono stati richiesti.

Drakula Maggi (vedere altri articoli per inquadrare il personaggio...) tra una corsetta e l'altra con il kompagno Angelo Diario (il genio che sostiene “i privati sono luridi”, tanto a lui non interessa che qualcuno venga ad investire, lui ha lo stipendio statale al ministero e sticazzi della disoccupazione), intanto ha preso pieno possesso del Municipio, lui che ha un concetto tutto suo della proprietà ha gettato la maschera, è lui a presentarsi su delega di Alfredino alle riunioni dell'Urban Center per preparare progetti di riqualificazione del Forte Trionfale ed è sempre lui a presentarsi in Commissione Trasparenza a monitorare l'odg sul Santa Maria della Pietà.

E' roba sua tutto ciò che tocca l'Ex Lavanderia, spazio pubblico, appartenente a tutti noi, da lui stesso illegalmente occupato.

Novello urbanista de' noantri rifiuta però il confronto con i genitori degli alunni disabili a cui ha imposto lacrime e sangue con il taglio fino al 30% delle ore AEC, lui che è Assessore al Sociale senza la minima competenza o titolo. Ma i genitori interessati alle scorribande di Drakula Maggi hanno mai letto i nostri articoli per capire con chi hanno a che fare?

Sono passati due mesi dall'ultimo articolo che si è occupato del Municipio XIV, il Municipio delle Vergogne, naturalmente avremmo voluto parlare di altro, saremmo voluti entrare nel merito di delibere, progetti, possibilità di sviluppo, ma il sito Municipale è tristemente vuoto, si delibera pochissimo e solo su banalità, gli assessori sono latitanti, la Superciclista Vice-Presidente non eletta ma nominata Valeria Pulieri (un giorno scriveremo più ampiamente della mega operazione di voto di scambio e di accordo pre-elettorale Salvaiciclisti-Raggi, che ha portato pseudo ciclisti incompetenti in posti chiave tra Comune e Municipi) deve essersi persa in qualche cratere sulla pista ciclopedonale, le commissioni ridotte a meri gettonifici, i compensi ed i rimborsi sono aggiornati a Luglio 2016, aspetteremo fiduciosi per tutti gli approfondimenti dettagliati.

Uno vale uno, il merito, il curriculum, internet non dimentica... ma cosa aspettano le opposizioni ed i cittadini comuni a scendere in piazza e a farsi sentire?