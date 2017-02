Discarica e cacatoio a Porta Maggiore. Pensare che basterebbe una telecamera

Qualche giorno fa abbiamo sul nostro profilo Facebook pubblicato la documentazione di uno sversamento d'amianto (di amianto!) addirittura nei giardinetti prospicenti Porta Maggiore, uno dei monumenti più significativi della romanità. Qualche giorno successivo, dall'altra parte dell'antica Porta Labicana, la scena si è ripetuta ancor con maggiore gravità. L'area abbandonata (perché di fronte a Porta Maggiore ci sono aree abbandonate benché potrebbero essere miniere d'oro e autentici salotti urbani!) si è riempita di calcinacci, qualche camion reduce dai lavori in qualche appartamento ha deciso di sversare qui, nel cuore della città. Per tacere del resto della zona ridotta a cacatoio.





Questo genere di assurdità negli anni Settanta e Ottanta erano presenti anche in altre città occidentali (benché aree abbandonate e figlie di nessuno che si prestino a questo esistono in abbondanza solo a Roma), ma dovunque hanno risolto grazie alla video sorveglianza. A Roma - anche in virtù di allucinanti normative sulla riservatezza volte esclusivamente a tutelare i furfanti - non solo non si è fatto nulla, ma neppure nulla si progetta.





L'unico progetto di "visione" (ehm) per i prossimi 12-18 mesi è rattoppare le buche. Non fare un piano sulla manutenzione stradale attenzione, ma proprio rattoppare (con piccole colate di catrame a freddo) le buche. Basta. Non c'è altro.