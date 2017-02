Cosa altro deve fare prima di dimettersi l'imbarazzante consigliere Angelo Diario?

Nei numerosi resoconti dal “Municipio delle Vergogne”, il suo nome è spesso venuto fuori e per chi volesse approfondire qui trova tuttala storia . In sintesi è un dipendente al Ministero delle Finanze, tuttora presidente della ASD Fulmini e Saette associazione di podisti che gestisce con la moglie, ricercatrice alla Sapienza, a fargli da vicepresidente e spicca come atleta di punta direttamente dall'Ex Lavanderia drakula Maggi, assessore okkuparolo del M5S al Municipio XIV (l’ultimo suo post Facebook parla dei “danni della legalità” a Roma. Alla faccia del partito degli onesti). Oggi con poco più di 500 voti raccimolati in tutta Roma, qualche podista, qualche collega del ministero, i condomini, qualche famigliare, si ritrova Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, senza alcuna precedente esperienza amministrativa, anzi alcuni tentativi con proposte “singolari” che misurano lo spessore erano stati fatti, sono infatti lontani ma così vicini i tempi in cui in compagnia dell'amico Andrea Severini in Raggi organizzava il dimenticabilissimo Monte Mario Bike Tour, gite in bici tra attivisti grillini della prima ora del tutto paragonabili alla Coppa Cobran di fantozziana memoria. Insieme provarono pure a fare il pane sociale in un forno abbandonato al Santa Maria della Pietà con il risultato che la Asl recintò immediatamente il locale. E come dimenticare l'iniziativa per orti condivisi (sempre insieme ad Andrea Severini in Raggi con il supporto del formidabile Alfredino Campagna) “We Zapp!” che nonostante la bandiera di Cuba sullo foto di sfondo di un articolo finito addirittura sul giornale naufragò tra le scartoffie municipali?