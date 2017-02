Confronto Madrid-Roma in questo "documentario" straziante di 13 minuti

Per evitare di rimanere strozzati nelle polemiche interne, tutte romane, di quartiere, l'antidoto migliore è guardare fuori dalla città. Andare all'aeroporto, imbarcarsi e andare a vedere, con un briciolo di occhio critico, come mai i problemi che da noi sembrano invalicabili, altrove sono risolti, da decenni, con saggezza, qualità e scioltezza.

Madrid in questo senso è un esempio impeccabile, e non solo perché il suo secondo stadio più importante, il Vicente Calderon, è costruito sopra (sopra!) il Mazanarre. Madrid è una città simile a noi per dimensioni, in un paese non molto diverso dal nostro come peso economico. Madrid è la capitale del paese e sopporta tutti i problemi di esserlo. Soprattutto Madrid è una città che esce da una decennale e atroce crisi economica resa ancora più acuta da queste parti da una eccessiva corsa al mercato immobiliare che ha lasciato strascichi micidiali.

Madrid, in definitiva, è un po' meno efficiente, un (bel) po' più sudicia e disorganizzata rispetto agli anni pre-Lehman. Tuttavia Madrid è una città che continua a crescere, che continua a guardare al futuro, che continua a provarci e a crederci e soprattutto una città dove, nonostante i problemi finanziari, la povertà in crescita e la disoccupazione alle stelle si mantiene a galla una cosetta da noi dimenticata che si chiama "dignità". Dignità soprattutto dei servizi pubblici, i servizi che sono quelli che proprio le fasce più deboli, fragili e in difficoltà utilizzano. Gli spazi comuni, il verde urbano (non ne parliamo nel filmato, ma il livello di cura è clamoroso), i trasporti pubblici: tutto è impeccabile. In modo che anche se sei povero, puoi vivere in uno spazio condiviso dignitoso. I ricchi, tanto, hanno le ville dove stare al pulito, al verde e al sicuro. Questo concetto in Italia e a Roma in particolare è sovvertito. Da noi si pensa che tenere puliti e sicuri gli spazi pubblici sia un'istanza sicurtaria e fascista, al contrario non c'è nulla di più sociale e di sinistra.





Abbiamo provato ad abbozzare un rudimentalissimo documentario (

). Sono 13 minuti durante i quali, a spezzoni, si fa focus su alcuni elementi di eccellenza su cui è modulata la vita urbana a Madrid e si prova a metterli in confronto con Roma.