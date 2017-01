Sgombero di Alexis. Cacciati da uno spazio occupato, gliene danno uno migliore!

Lo sgombero avvenuto ieri, dopo decine di lettere e di avvisi (benché ci abbiano fatto credere che fosse una sorpresa) dello stabile occupato Alexis lungo Via Ostiense ha degli elementi positivi e degli elementi molto negativi, inquietanti.





Positivo è che si proceda ancora a sgomberare stabili illegalmente occupati da chi non ne ha il minimo diritto. Positivo soprattutto che alla solita pantomima inscenata dagli occupatori via social (la consueta chiamata alle armi da parte dei movimenti: "venite ad aiutarci contro la polizia cattiva") non abbia risposto nessuno. Dopo ore e ore di lagne via Twitter e di dirette via Facebook ( fatevi una cultura perché seguire la loro viva voce vale più di mille analisi di Roma fa Schifo) la zona era sostanzialmente vuota, avevano aderito alla mobilitazione contro le forze dell'ordine (perché a Roma chi occupa ha il diritto di aizzare il popolo contro le forze dell'ordine senza pagarne le conseguenze, sapete!?) pochissime folkloristiche figure. Tra queste il più folkloristico era l'assessore all'urbanistica il quale, sostituendosi all'assessore alle politiche sociali che dovrebbe occuparsi di occupazioni, è intervenuto in patetica difesa degli occupanti abusivi ( in coerenza con questo fatto gravissimo avvenuto qualche settimana fa , un intervento in cui prefigurava non si sa quanti reati solo per difendere i presunti diritti degli occupatori) mettendosi in mezzo in maniera ridicola.





E qui appunto iniziano le cose inquietanti. Perché ad un Movimento che non esiste più, che non ha più riscontro in città, che non riesce più a mobilitare nessuno, che si muove solo in funzione della propria aggressività, della propria violenza e della propria capacità di mobilitare consenso e potere (a Roma abbiamo gli unici occupanti difesi dalle amministrazioni che subiscono le occupazioni, proprio dei veri eroi dell'antagonismo non c'è che dire!), invece di rispondere come si risponderebbe a qualsiasi cittadino ovvero con sanzioni e arresti a fronte di illeciti e reati, si risponde con la tutela, con la ricerca di accordi, con la più totale attenzione istituzionale. L'assessore Berdini pur di seguire le sorti dei 20 occupanti dell'Alexis ha disertato perfino le riunioni sulla sistemazione urbanistica del nuovo Stadio della Roma, cosa che riguarda centinaia di migliaia di cittadini.





Cosa è successo dopo? Dopo le resistenze, documentate in diretta social da alcuni sbruffoni intenti a deridere i poveri poliziotti che per 1200 euro al mese stavano lì a fare il loro dovere e ad eseguire indicazioni della Magistratura, lo stabile è stato finalmente liberato. C'era un progetto di auto-recupero pendente, ma i progetti di autorecupero non sono unilaterali, devono prevedere l'accordo di tutti in primis dei proprietari degli immobili e poi per partire e ricevere i soldi (regionali) si deve vincere un bando. Dunque occhi aperti su quel che si farà in futuro su questo grazioso palazzetto dotato di una bella decorazione dello straordinario street artist Blu, tanto talentuoso quanto patetico quando, finite le occupazioni illegali, va a cancellare le sue opere.





Lo stabile è stato liberato dicevamo. E gli occupanti? Sono stati portati in questura? Gli si è chiesto conto dell'occupazione? Dei reati connessi? Gli è stato fatto notare che aizzare il popolo contro le forze dell'ordine è un reato grave? Niente di tutto questo. Sono intervenute le istituzioni capeggiate dall'assessore Berdini e hanno firmato un "accordo" per trasferire le venti persone all'ex Deposito Atac di Via della Collina Volpi. Uno spazio di proprietà di Atac, e dunque di tutti noi, che già in passato è stato occupato e poi liberato e che ora viene destinato di nuovo a persone che hanno come unico titolo quello di essere stati autori di una occupazione illegale.





I 20 ragazzi che erano dentro ad Alexis hanno davvero (davvero!) diritto ad una assistenza sociale? Sono davvero bisognosi? Hanno sul serio maggiori difficoltà rispetto alle migliaia di altri studenti che invece per pagarsi un affitto si barcamenano tra sacrifici assurdi, piccole e grandi umiliazioni, aiuti dalle famiglie e lavoretti serali? Perché a loro è garantito un trattamento di super favore? Chi ha deciso che questi signori sono una casta di venti eletti che non possono provvedere a loro stessi come tutti ma che possono sopravvivere solo col contributo del Comune, con l'impegno dell'assessore, con la casa a gratis, coi milioni stanziati da una vergognosa legge regionale scritta sotto ricatto? Come mai è pieno a Roma di quarantenni che stanno ancora da mamma e papà non potendo permettersi un affitto mentre ad un gruppo di cannaroli di 20 anni bisogna garantire una casa in pieno centro città e se la loro casa, pagata da noi, va sgomberata allora gli se ne trova subito un'altra all'istante? Possiamo sapere in virtù di cosa oltre che del fatto che siano persone politicamente vicine alla Giunta? Perché in nome loro viene occupata illegalmente una struttura immobiliare che non solo è di tutti, ma che è una delle uniche chance possibili per Atac per non fallire? Come sappiamo Atac ha solo una strada per fallire oltre al recupero dell'evasione del ticket: valorizzare il suo patrimonio immobiliare, se n'è parlato anche l'altro ieri alla trasmissione Presadiretta. E con la stupenda e straordinaria rimessa di Via della Collina Volpi che potrebbe fruttare all'azienda decine e decine di milioni noi cosa facciamo? Lo diamo ad un gruppetto di ragazzini. Così. Li chiamano "giovani precari". Ma cosa significa essere "giovani precari"? Che diritti dà questa cosa? Se proprio bisognava privare Atac di questo cespite immobiliare così strategico sebbene colpevolmente abbandonato (e non bisognava!), allora perché non fare un bando? Si mettono a bando dei dannatissimi posti letto e vediamo se davvero il gruppetto di coattelli che occupava Alexis ha i requisiti per vincere il bando, vediamo se sono davvero loro i primi bisognosi di questa città destinatari di un'assistenza sociale mille volte più efficace di quella data agli abitanti del palazzo crollato di Ponte Milvio.





Dice: ma ad Alexis facevano cultura, c'erano incontri, c'era pure una libreria. Già. Ma perché con cento associazioni culturali che vogliono fare attività e non ce la fanno a causa degli affitti e della burocrazia, perché con decine di librerie costrette a chiudere noi dobbiamo tutelare PROPRIO la libreria illegale, proprio quella che non sta nelle norme, proprio quella che evade il fisco e qualsiasi legge.





Noi non riusciamo a farci pace e non lo capiamo, ma sicuramente riuscirete a spiegarcelo voi coi vostri commenti e i vostri stimoli intellettuali. A noi ci pare soltanto che, nel silenzio come al solito, ieri si sia compiuta l'ennesima ingiustizia. Sempre peggio di quella prima, sempre più grave di quella prima, coperta da sempre maggiore omertà rispetto a quella prima. Alexis è stato sgombrato non per la vergogna di un'occupazione abusiva, ma solo perché considerato pericolante come edificio. Robe su cui riflettere.

Il deposito negli anni Cinquanta





Una cosa è certa. Ogni sostegno, ogni mossa a favore, ogni attenzione rivolta a questa gente equivale ad un sostegno, ad una mossa a favore ad una attenzione e ad una tutela sottratta a chi davvero ne ha bisogno. Non c'è nulla di più elitario e di destra della vicinanza ai centri sociali a scapito di chi ha problemi reali e non ideologici, psichiatrici o derivanti dalla nota malattia chiamata paraculite acuta. Guerra tra poveri? Forse. Ma se così è, noi siamo dalla parte dei poveri veri.