Realtà supera la fantasia. Sversamento di eternit di fronte a Porta Maggiore

Ogni giorno si travalica un limite benché il giorno precedente si pensava di aver toccato decisamente il fondo. Una condizione che, lo abbiamo ripetuto mille volte, richiama gli anni della Giunta Alemanno. Pensavi "no, non possono essere arrivati a fare perfino questo". E il giorno dopo facevano una cosa anche peggio.

La sensazione poi non riguarda solo l'amministrazione, ma tutta la cittadinanza in generale. Una popolazione, l'unica in occidente, che vive accampata in un luogo chiamato Roma. Trattato come piazzola di sosta. Come stazionamento nomane e temporaneo da abbandonare dopodomani.





Niente controlli, un'Ama - come Atac - lasciata alle grinfie del racket e delle clientele, videosorveglianza zero, sanzioni inesistenti, impunità totale. E si arriva a ridurre i giardini di Porta Maggiore (uno dei monumenti romani più straordinari al mondo) non solo ad uno sconfinato letamaio di bottiglie, cartacce e rifiuti, ma anche a sversarci dell'amianto, delle lamiere ondulate di eternit. Raggiunto il limite, penserete voi. Niente affatto.

Però vuoi mettere la soddisfazione, abbiamo bloccato lo Stadio della Roma: un miliardo e mezzo di investimenti privati con 400 milioni di opere pubbliche che potranno salvare dal degrado e dal pericolo una enorme zona di città. Una zona dove, anche lì, ogni giorno si sversa eternit, rifiuti speciali e si formano discariche abusive.