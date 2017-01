Parcheggiatori abusivi e il trucco infallibile per debellarli dalla città

Da questa mattina la Polizia di Roma Capitale sta operando per il contrasto delle attività illecite di parcheggiatore abusivo: numerose segnalazioni ricevute dai cittadini riferivano del crescente fenomeno, dove diverse persone chiedono denaro per la custodia delle auto nei parcheggi con alta concentrazione di veicoli.

Dalle 7,30 numerose pattuglie provenienti dal Comando Generale PSO, dai gruppi territoriali e dal GPIT, stanno fermando per identificazione tutti i parcheggiatori abusivi colti a chiedere denaro nei parcheggi degli ospedali Bambin Gesù e Policlinico Umberto I, a Piazzale del Verano, a Piazza Venezia, Piazzale della Radio, e l'area attorno al Comando Generale, Piazza della Consolazione e Piazza Bocca della Verità. . Almeno 10 persone appartenenti a varie nazionalità tra cui italiana, cubana, romena, bengalese e indiana sono stati portati al Comando Generale per identificazione e per elevare i relativi verbali ai sensi dell'art. 7 comma 15 bis del codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di 772.00 Euro e la confisca di tutti i proventi dell'attività illecita.

L'operazione, come spiega il Comandante Generale Diego Porta, "Che verrà ripetuta nei prossimi giorni, si inquadra nell'ambito delle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina al Corpo di Polizia Roma Capitale". Sul contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, aggiunge Porta, "si auspica un intervento legislativo finalizzato alla modifica della suddetta norma contenuta nel codice della strada che non consente una efficace azione di contrasto a questo odioso fenomeno".