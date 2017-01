Le affissioni contro la Fedeli non sono anonime. Ecco come trovare gli autori

Tradizionale giro di affissioni abusive a Roma. Questa volta particolarmente pruriginoso e diffuso in tutta la città. Migliaia di manifesti abusivi, forse decine di migliaia. A differenza di tutte le altre campagne abusive, che a Roma sono all'ordine del giorno e sempre ordite da un racket di pochi attacchini illegali ben congegnati residuati bellici di un mondo dove Facebook e Twitter erano di là da venire, questa assurge agli onori delle cronache.





Dichiarazioni indignate, tweet di solidarietà. Evidentemente una figura politica di prima rilevanza (il ministro dell'istruzione della Repubblica italiana, dico...) non può essere criticata - benché indifendibile viste le circostanze - poiché donna. Visto che non è un maschio, non la puoi attaccare e non te la devi pigliare con lei, questo il tono delle dichiarazioni vergate da esponenti politici e civili a Roma e in Italia.





Peccato che quando siamo di fronte ad una affissione abusiva il punto è la sua abusività, non certo il contenuto del suo messaggio. Se il contenuto fosse stato un altro, la gravità sarebbe stata pari poiché una affissione abusiva sporca, genera costi per chi deve pulire, copre le affissioni regolari che hanno pagato la tassa prevista, genera concorrenza sleale tra chi rispetta e chi non rispetta le norme. Ecco perché il concetto stesso di affissione abusiva non esiste in altre capitali occidentali evolute.





Già, ma perché non esiste? Non esiste perché funzionano le sanzioni. E come funzionano le sanzioni? Semplicemente in virtù della certezza di essere pizzicati. E come si viene pizzicati? Ma ovvio: con le telecamere.





A Roma un serio circuito di telecamere cctv pubbliche non c'è, ma non mancano gli occhi elettronici in città che, all'occorrenza e magari passando dalla magistratura, si possono controllare.





Tanti politici hanno dichiarato stigmatizzando l'anonimato delle affissioni (e se fossero state firmate? Sarebbe stato meno grave? Questo appariva...). Ma l'anonimato non esiste e sapere chi ha effettuato la campagna di affissioni, chi ha pagato le svariate migliaia di euro necessarie per attaccare il Ministro Fedeli è facilissimo. Sarebbe stato sufficiente che solo uno dei solidati nei confronti della Fedele avesse fatto un esposto. Anzi sarebbe stato sufficiente che l'esposto l'avesse fatto la Fedeli stessa.





Cosa succede, in presenza di inquirenti seri e di magistratura seria (cosa non scontata, lo sappiamo), a valle dell'esposto? Ma è lineare e semplicissimo: le forze dell'ordine constatano la campagna, ne saggiano la diffusione a macchia d'olio su tutta la città, consultano alcune delle telecamere tra le centinaia che hanno inquadrato il furgone dell'attacchino, risalgono alla targa, convocano il titolare della vettura, gli mostrano le immagini, risalgono tramite questo all'attacchino e insieme a queste persone trovano in un lavoro di mezza giornata - non di più - il nome e cognome del committente. Si può fare ora e si può fare sempre, per ogni campagna di affissioni abusive.





Di più: dopo averlo fatto una volta le campagne abusive spariranno o scemeranno moltissimo perché il senso di totale impunità degli affissori pirata verrebbe meno. Dunque? Di cosa stiamo parlando? Anonimato? Non esiste nessun anonimato rispetto ad un'azione del genere in una città nel 2017.