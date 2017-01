L'assurda storia della Ferrari rossa che adesca i turisti per un "test drive" in centro

Apri una società, comperi alcune auto di grande cilindrata, di lusso, d'epoca. Organizzi dei bei tour nel centro della città (accedendo alla città non saprei come) consentendo in cambio di una somma relativamente accessibile a persone che non se lo potrebbero mai permettere di rombare in Ferrari lungo il Corso, Piazza di Spagna o Villa Borghese.

Fermo restando che tutto deve essere dentro le norme del codice della strada (non superare i 50 all'ora e in alcuni punti i 30 ad esempio) e sicuramente sarà - ehmmm - così, la cosa sembra anche una interessante idea imprenditoriale che genera lavoro e valorizza, anche se in un modo secondo noi assai cafone e lontano dal nostro gusto, le bellezze della nostra città. Certo la prestazione deve essere regolarmente fatturata, il personale deve essere autorizzato, l'assicurazione deve essere ben congegnata e chi guadagna deve pagare le relative imposte, ma per il resto, come dire, si può fare. E si fa. E se invece di farti un giro vuoi fare solo una foto, paghi anche quella. E va be, lodi a chi spilla denaro ai poveretti che si sentono fighi fotografandosi vicino ad un bolide di Maranello

Il problema è che la Ferrari d'ordinanza non aspetta, dopo prenotazione, il cliente a caccia di emozioni nel suo garage (eppure il posto ci sarebbe, a Via del Vantaggio), bensì costantemente in mezzo alla strada. A Via del Corso, dove blocca il traffico, a Piazza del Popolo in mezzo alla carreggiata sotto il segnale di divieto di sosta e fermata. Lì ad adescare turisti e romano con tanto di prezziario e stendardi, ogni giorno in sosta selvaggia nonostante le segnalazioni a IoSegnalo (strumento formidabile che questa amministrazione sta uccidendo).





Abbiamo anche un bel filmato, inviatoci da un nostro lettore, dove si può apprezzare la voce del prestigioso manager della compagnia Loki (così si chiama la società, che fa pensare ad una vivace imprenditoria dell'est europeo. E sul sito c'è anche Abbiamo anche un bel filmato, inviatoci da un nostro lettore, dove si può apprezzare la voce del prestigioso manager della compagnia Loki (così si chiama la società, che fa pensare ad una vivace imprenditoria dell'est europeo. E sul sito c'è anche il localizzatore live della Ferrari) che spiega prezziario e modalità. E con soli 20 euro hai un filmato che ritrae la tua performance alla guida, poco importa se questo possa spingere i clienti del "test drive" a spingere sull'acceleratore in aree praticamente pedonali di fatto, ci penseremo a valle del primo incidente grave mentre "saliamo su al Pincio" o "attraversiamo Piazza di Spagna"...





Al di là di tutto la domanda è come possa una attività del genere, probabilmente non del tutto illegale ma neppure del tutto legale, prosperare tranquillamente nei luoghi più delicati, tutelati, controllati della città. A fronte di decine e decine di segnalazioni da parte dei cittadini.