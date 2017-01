Guarda che brutti e cattivi quei privati che si prendono cura della città

Passi da Corso Trieste e vedi una scena insolita, mai vista, rara, utopistica: qualcuno che pulisce la città. Con la massima cura peraltro. Con macchinari adeguati. Con voglia, magari perfino con amore, sicuramente credendoci e non pensando solo a quando iniziano le ferie, pensando solo a quando finisce il turno, pensando solo a quando prendere la prossima finta malattia o la prossima finta giornata di 104, pensando ad ottenere il massimo dando il minimo.

Gente che lavora, cavolo. La-vo-ra. E lo fa "accanendosi" su un bene che, al di là della burocrazia, è comune. Un bene, infatti, può essere comune anche quando è privato. O magari quando è pubblico ma gestito da privati. L'acqua, ad esempio, al di là delle fisime di alcuni e al di là dei risultati dell'ennesimo patetico referendum, è sempre pubblica, i privati al massimo la gestiscono e fanno sì - controllati a dovere dal pubblico, perché così deve funzionare - che la sua distribuzione sia efficiente e non determini sprechi, corruzioni o ruberie.







Le fermate dell'Atac, quelle belle bianche disegnate da un concorso di ragazzi dell'università, sono un bene comune. Poco cambia se è un privato a gestirle, poco cambia se è un privato a tenerle in maniera impeccabile, poco cambia se portano informazioni utili e pubblicità di alto livello (a differenza della immondizia di tutte le altre inserzioni cittadine). Poco importa, per l'utente, che dietro alla loro manutenzione ci sia un sacrosanto interesse economico, quello che una enorme percentuale dei nostri cittadini considera un peccato, un demonio, una fonte di corruzione morale. Un sacrosanto interesse economico: tu mi dai una concessione a fare, mi controlli affinché io faccia bene, e io faccio bene. Ovvero monto le pensiline, pensiline di qualità, le manutengo, le pulisco, le lustro, faccio in modo che la gente, il pubblico, che le utilizza abbia un servizio per davvero.





Questo meccanismo come abbiamo spiegato mille volte può funzionare in decine e decine di altre circostanze. Così, allo stesso modo: concessioni > gare > controlli > servizi. A costo zero per l'amministrazione, anzi spesso con un notevole guadagno. Dalla manutenzione delle aree verdi al bike-sharing, dalla cartellonistica al patrimonio immobiliare, dal commercio ambulante ai tavolini all'aperto fino ai parcheggi interrrati. Tutto può essere gestito con questa logica che è la roba più democratica e sociale che si possa immaginare, perché offre servizi gratis di qualità a chi non se li può permettere valorizzando l'unico cespite che una amministrazione ha a disposizione: lo spazio pubblico.





Oggi lo spazio pubblico è quasi del tutto umiliato. Così chi è abbiente può pagarsi i servizi, chi invece abbiente non è deve marcire nello squallore. Vincono così i prepotenti e i ricchi, e perdono i poveri. E pensate che i primi oppositori a queste politiche da noi propugnate sono proprio quelli che dicono di lottare per i poveri e per gli ultimi. Convincetevene: fanno finta. Fanno finta!









Post Scriptum. A Roma le pensiline (l'unica cosa decente di Atac oltre al funzionamento del profilo Twitter) sono gestite e manutenute dalla Clear Channel, una terribile e temibile multinazionale ammmerigana. Brrr...