Favelas e bidonville in zona Marconi. Le foto di un cittadino

Manco alcune foto che intendo allegare all'ennesima segnalazione al Comune e al corpo dei della Polizia Locale riguardo la situazione degli accampamenti a ridosso del Tevere in zona Marconi. Qui i rifiuti che vengono recuperati dagli abitanti dell'accampamento rovistando nei cassonetti, prodotti dall'accampamento stesso ma anche gli scarti dei materiali trasportati per la lavorazione che avviene in loco vengono gettati sulle rive del fiume. Questi "avanzi" ben visibili nelle foto o finiscono presi dalla prima piena dell Tevere o vengono bruciati quando si accumulano costringendo all'intervento i Vigili del Fuoco. Ovviamente dall'accampamento ogni sera si alzano i fumi di diversi fuochi, alcuni sicuramente per scaldarsi e nutrirsi altri invece, dal marcato odore acre di plastica bruciata, che obbligano noi dall'altro alto del Tevere a tenere barricate le finestre per non finire intossicati probabilmente riconducibili al recupero di materiali ferrosi.



Vi sarei grato e pubblicaste se non altro per avere un minimo riscontro visto che il Comune non si è mai degnato di fare un intervento serio e sistematico.

Aggiungo anche foto scattate questa estate dell'incendio con relative immagini interne del villaggio stesso.

Mattia





*Luoghi che potrebbero essere fonti di ricchezza, di sviluppo, di posti di lavoro. Autentici paradisi terrestri a bordo fiume tra verde, acqua e città abbandonati invece al degrado più atroce e pericoloso. I soldi che l'amministrazione potrebbe ricavare solo gestendo in maniera seria e onesta le sponde del fiume basterebbero e avanzerebbero per pagare degli attici ai Parioli per ciascuna di queste famiglie accampate: qui si potrebbero fare centri sportivi, ristorazione, piccoli progetti di ricettivo e hotellerie come a Parigi. Ma per fare questo occorre mettersi a lavorare, avere una visione amministrativa, smettere di rubare e operare in un quadro normativo serio. Nessuna di queste ipotesi è all'orizzonte.