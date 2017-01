Elementi esterni dei condizionatori. Uno schifo solo romano?

A questo come ad altre mille forme di degrado i romani sono talmente abituati che quando glielo fai notare la maggiorparte, i più idioti (che poi sono una percentuale abbastanza cospicua), si arrabbiano. E' stato sufficiente mettere una foto di queste nel nostro Instagram per raccogliere indietro insulti e improperi (come usa a Roma un tizio, che abbiamo dovuto bannare, per insultarci ci ha dato del "mongoloide", scambiando una sindrome e un disagio come qualcosa su cui insultare il prossimo).

"Aho ma come se poffà a sta senza condizionatori???".





Come, come se poffà? Come fanno in definitiva in altre città? Anche a Firenze, Torino o Milano palazzi storici di inizio novecento, di fine ottocento se non addirittura di secoli e secoli prima sono sfregiati dalla presenza costante di orripilanti elementi esterni dei condizionatori? Anche nelle altre città italiane e occidentali (Londra, Parigi...) il benessere privato - stare al fresco d'estate - è ottenuto a scapito dal decoro pubblico oppure questa è una caratteristica specifica di Roma? In effetti il costume in linea con la città che ha le strade più sporche e le case più pulite d'Europa: il tutto si inscrive perfettamente in un disprezzo della cosa pubblica, comune, condivisa.

Cosa norma questo aspetto? C'è una ordinanza vigente che viene violata o non c'è legge? Si demanda tutto ai condomini? Perché le Soprintendenze prontissime a fermare tramvie e metropolitane che potrebbero salvare la vita alla città e impegnatissime a decidere il colore di una serranda o di una finestra, qui non parlano? E la norma è uguale a Roma così come in altre città italiane o cambia?