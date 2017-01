Dopo le tristi Feste iniziano i tristi saldi dell'abusivismo. Due video raccapriccianti

Dopo la tristezza delle due settimane delle feste, a Roma iniziano le sei settimane dei saldi. Ma come le prime anche queste saranno all'insegna della sciatteria, del declino, della depressione e soprattutto dell'abusivismo.

La città è percettibilmente non governata o, nella migliore delle ipotesi, mal governata. Questo è intuito dal racket e dalla malavita che gestisce i traffici di merci abusive e la loro rivendita sui marciapiedi e dunque la recrudescenza di questi fenomeni è in grande crescita. Quello che è capitato ieri a Napoli è da analizzare con attenzione guardando Roma. A Roma gli ambulanti non si ribellano alla Camorra, dunque non c'è nessuna guerra, ma anche a Roma i posti degli abusivi sono tutti assegnati dalla criminalità organizzata, il fai da te per tirare a campare è solo apparente e ogni euro è impeccabilmente gestito dalla mala. Il livello di organizzazione è tale che gli abusivi hanno anche il servizio mensa, un signore che arriva con carrellino pieno di cibarie e offre vettovaglie ai venditori. Nei video si vede anche questo.







Il Comune può fare poco perché la presenza di venditori abusivi in ogni dove è dovuta in particolare alle assurde leggi nazionali. Provate a aprire un banchetto illegale a New York, a Londra, a Tokyo, a Sydney, a Singapore. Poi ne riparliamo. Altri paesi, invece, come l'Italia in particolare, hanno deciso che "i problemi sono altri" e che l'abusivismo commerciale, che alimenta la mafia e uccide il commercio regolare, può essere tollerato. Certo il Comune non può fare molto, ma qualcosa sì eccome: ad esempio il Comune, al di là dei blitz della Polizia Locale che lasciano il tempo che trovano (sempre meglio farli che non farli, beninteso) può far sì che le strade siano luoghi unfriendly per l'abusivismo. E' ovvio che se consenti che Piazzale Flaminio ospiti 10 bancarelle "autorizzate" è del tutto normale che se ne affianchino altre 10 non autorizzate (alcune vendono patate o cipolle) e che tutto questo sciame di illegalità - come si vede dai nostri video - si espanda e invada Piazza del Popolo giù giù fino a tutto il corso e Piazza di Spagna come potete ben osservare nei nostri video.





Ma il Comune fa esattamente il contrario. Non solo non imbastisce politiche di medio e di lungo periodo che contrastino la immondizia bancarellara, ma arriva addirittura ad approvare in aula richieste - poi peraltro approvate dal Governo PD perché quando si tratta di tutelare le peggiori lobbies si trovan sempre tutti d'accordo - per prorogare le scadenze fino al 2020 quando invece in questo 2017, grazie appunto alle scadenze, si poteva seriamente mettere mano ad una riforma radicale del comparto.





Ovvio che in questo quadro il racket bancarellaro "regolare" e il racket bancarellaro criminale che gestisce gli abusivi si senta padrone della città e titolato a fare il suo porco comodo. Con le conseguenze che vedete qui.