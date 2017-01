Dopo Giolitti canalizzazione del traffico anche a Via Marsala. I video

Dopo un anno di stop al cantiere finalmente - forse anche grazie alle nostre insistenze - il progetto di realizzazione dei cordoli di Via Marsala (progetto della Giunta Marino che riguarda anche la già realizzata, seppur con tanti difetti, canalizzazione di Via Giolitti) ha ripreso avvio.





Consideriamo la sistemazione delle strade circostanti la Stazione Termini qualcosa di super-strategico per cui siamo andati subito a vedere a girare un video (che parte con la ormai consueta partita a calcetto dei tassinari in attesa a Via Marsala: passano la loro giornata lavorativa a giocare a pallone - tra l'altro ridicolizzando l'immagine della città agli occhi dei turisti - e poi si lamentano che guadagnano poco. Geniale) per offrirvi qualche riflessione che potete trovare nel commento al filmato.







I video sono stati girati, nei giorni di questa settimana, sia di giorno che di sera. Purtroppo sembra che gli errori compiuti a Via Giolitti che abbiamo largamente documentato (cercatevi gli articoli) si stiano ripetendo anche a Via Marsala. Con il più il fatto che a Via Marsala c'è, appunto, un grosso parcheggio taxi e che dunque ogni congestione viene "pagata" anche dai clienti del taxi. Sali sull'auto bianca, parte il tassametro, ma la tua corsa non parte perché rimani imbottigliato in mezzo agli incivili che aspettano persone o le accompagnano ferme in mezzo alla carreggiata dove tu dovresti transitare e correre a destinazione. Un perfetto benvenuto per turisti e business man in città...