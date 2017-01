Da non credere a Via Marsala. Nuova canalizzazione tramutata in parking abusivo

La freddezza e la velocità con cui la civilizzazione-feccia romana ha ingoiato, masticato e digerito la novità di una Via Marsala finalmente arredata per combattere la sosta selvaggia ha dell'impressionante. Non c'è un comportamento così contrario al senso comune, così spregevole per il prossimo, così ostile verso la cosa pubblica da nessuna parte in Italia.

Siamo rimasti davvero con un palmo di naso quando ci siamo accorti che il nuovo regime del traffico e della sosta ha subìto dopo pochissimi giorni dall'inaugurazione il trattamento-Roma: ovvero decine di incivili (tanti, ma comunque una minoranza di rifiuti umani, assai sufficienti per rovinare tutto) che vanificano progetti realizzati a beneficio di milioni di persone.







Quello che i lunghi 10 minuti di filmato mostrano è realmente incredibile e fa perdere qualsiasi speranza residua sul futuro di questa città e sulle possibilità infinitesimali di riscatto. Ma noi qualche speranza ce l'abbiamo e, contro ogni mulino a vento, proponiamo come al solito non solo dei complain ma anche delle soluzioni. Nella fattispecie.





1. occorre ridurre la carreggiata di destra (allargando il marciapiede? disegnando una piccola ciclabile protetta sul lato dx?) altrimenti continueranno a fermarsi nel modo che si vede nel video.





2. occorre limitare le aperture tra carreggiata di destra e carreggiata di di sinistra. Altrimenti potendo contare sulla possibilità di fare la chicanne si fermano all'altezza dell'apertura creando un pericolo notevole.





3. occorre portare la canalizzazione avanti di un isolato fino a Via di Castro Pretorio.





Insomma si tratta di curare i dettagli. Quelli di cui nessuno si occupa. Chi deve farlo? Chi è titolato? Perché non c'è l'ombra di un Vigile Urbano domenica sera nell'orario di punta ne a Marsala ne a Giolitti? Chi ha optato per tenere abbandonata la stazione? Come mai non c'è un assessore, un consigliere comunale, uno straccio di rappresentate dell'amministrazione onesta che si è preso a cuore la cosa e la segue fino al suo perfezionamento? Perfezionamento a tutto tondo perché oltre a Marsala anche Giolitti necessita delle medesime opere di finitura che però lungi dall'essere meri dettagli sono strategici e cruciali per il funzionamento del sistema. Si tratta di mettere in sicurezza e dare dignità, ordine e presentabilità a tutta l'area circostante la prima stazione ferroviaria italiana e una delle primissime in Europa. Perché tutti se ne fotto allegramente? Dove è (e chi è?) l'assessore ai Lavori Pubblici?