Come funziona Via Marsala ora che ci sono i cordoli? Un video

Dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto su Via Giolitti non potevamo esimerci: e subito dopo la chiusura del cantiere di Via Marsala siamo andati a vedere come funzionano i cordoli nuovi. La sistemazione dà più slancio e pulizia alla strada, non c'è dubbio, ma siamo capitati in un momento super favorevole: giornata di gennaio ma primaverile, vigili urbani scatenati lungo la strada (purtroppo zero multe, solo fischiate e urlate "ci spostiamoooo"), orario tutt'altro che di punta.







La strada, insomma, risulta meglio messa di quanto sia nella verità perché i difetti di progettazione sono tantissimi e soprattutto l'intervento si estende su un'area non sufficiente, scarsa, minimale. Lasciando dei buchi evidenti. Il risultato lascia ancora più a desiderare rispetto a Via Giolitti perché sono tantissimi gli ambiti di possibile infrazione, i piccoli golfi, le insenature anche proprio davanti alla stazione) in cui ci si ferma. Per non parlare delle tante persone che ancora si fermano in mezzo alla carreggiata bloccando tutti per far scendere i clienti quando basterebbe entrare nell'area di kiss & ride che per i primi minuti è gratuita. Lo capiranno gli NCC?





Si tratta soltanto di un primo check (anzi un doppio check, come vedrete nel filmato) effettuato in condizioni, ripetiamolo, fortemente favorevoli. Torneremo presto a vedere come va nella speranza che le tante imperfezioni vengano sanate. Sarebbe importantissimo. Lo avvisate voi l'assessore ai lavori pubblici che noi ancora non abbiamo capito chi è?