Chicco sindaco! Con un solo articolo demolita la mentalità malata romana. Leggere!

Perfetto, impeccabile, chiaro, pulito, diretto, scomodo, netto, lucido. Se un testo ha tutte queste caratteristiche e riesce in un paio di paginette a esprimere in maniera dritta e lineare ciò che tu - con qualche difficoltà espressiva - cerchi di affermare ogni giorno, allora cosa hai devi fare se non divulgarlo facendo in modo che lo leggano più persone possibile e che non passi inosservato?





Tra i politici e i dirigenti di stato, Chicco Testa è stato tra i pochi, negli ultimi anni, ad aver sempre detto la verità. Con un malsano godimento - che è anche il nostro, ogni giorno - di dire la verità soprattutto sulle cose che distruggono i conformismi, la mentalità malata dei romani e di chi li amministra, le tare mentali che stanno, come metastasi tumorali, distruggendo la città.





Lo ha fatto, sempre, su tutto. Dall'energia atomica, di cui è da sempre stato fiero sostenitore benché questo in Italia porti a pigliare fischi e sputi, al finto, dannoso e patetico ambientalismo italico fino ai sindacati, un altro tabù. Convinto che coi tabù non si possa andare avanti, Testa è sempre schietto e la sua schiettezza in questo articolo uscito lo scorso 18 gennaio sul Foglio (bravissimo Claudio Cerasa!) si concentra su Roma e i suoi mali. Mali che, come spiega benissimo Testa e come con meno efficacia ripetiamo noi ogni giorno, sono risolvibili semplicemente cambiando il punto di vista ridicolo e assurdo che ammorba questa città.