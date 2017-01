3274007407. Chi c'è dietro il numero che ha coperto Roma di affissioni abusive?

3274007407. Chi c'è dietro questo numero? Per chi amministra e vede una città totalmente umiliata dalle affissioni abusive la ricerca forse è impossibile. Ma con un pizzico di buona volontà bastano 5 minuti e un collegamento ad internet per scoprirlo.





Ovvio che non stiamo dicendo che il responsabile e titolare di quel numero di telefono sia il colpevole delle mille affissioni che stanno massacrando mezza città, però magari se fossimo le autorità competenti una telefonata per chiedere spiegazioni la faremmo...

Il numero fa capo ad un certo Adriani Simone con Codice Fiscale DRNSMN80A14H501N e Partita IVA 07521821004 (informazioni pubbliche reperibili sul sito delle paginegialle e della guidamonaci , nessuna violazione daaapraivasi). Sappiamo anche che come titolo di studio ha la scuola dell'obbligo . L'attività del signor Adriani ama cambiare sede: prima si trovava in un edificio che sembra più una residenza privata in via Monteroduni 80 nella periferia Est di Roma mentre ora dal sito delle Paginegialle apprendiamo che si trova in Via della Stazione Prenestina 86. Cercate su Google Maps e Google Street View questa strada e vedete se riuscite a trovare il civico. Noi non ci siamo riusciti, sarà mica un civico inesistente?









Considerata l'incredibile difficoltà di reperire queste informazioni e quello che sono riusciti a combinare in tutta la città - le foto sotto sono solo una infinitesima parte di tutto quello che hanno devastato - quanto è difficile per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale fermare questo scempio e fargliela pagare cara magari obbligandolo a rimuovere lui stesso queste affissioni, specie quelle che sono posizionate così in alto da non essere raggiungibili?





Roma ha il numero di dipendenti pubblici più esorbitante delle città europee, ma nessun funzionario o addetto che possa mettersi a seguire un attimo i pochi indisciplinati che massacrano il suolo pubblico a detrimento di tutti?