Protesti con l'attacchino abusivo dei centri sociali e lui ti sputa in faccia. La storia

Via dello Scalo San Lorenzo. Esterno giorno. Ore 14.30 circa di giovedì 29 dicembre. Insomma, ieri all'ora di pranzo. Tu passi in bici tranquillo tornandotene a casa dopo una riunione di lavoro e noti che tutte le affissioni pubbliche - inserzioni o della festa di Capodanno organizzata dal Comune oppure inserzioni, sempre regolari, del Teatro dei Servi - sono state recentemente coperte da affissioni abusive di alcuni centri sociali. Curiosamente sembra che qualcuno sia passato con una gamma diversa di affissioni afferenti a diversi centri sociali e abbia da poco coperto le affissioni regolari.





Lo scopo di cotanta azione di protesta sociale? Meramente pubblicizzare le feste di capodanno degli spazi occupati. A Dicembre del 2016 un centro sociale ha bisogno delle affissioni, per giunta abusive, per pubblicizzare una festa.









Procedi lungo Via dello Scalo San Lorenzo e sul marciapiede del sottopassaggio ferroviario, parcheggiato in divieto e col portellone aperto trovi il furgone dell'attacchino. Allora era corretta la sensazione dei manifesti attaccati di fresco e con la colla ancora colante. Sta affiggendo i manifesti su un muro, ancora abusivamente.





"Ma scusa hai coperto tutte le affissioni regolari. Non pensi al Teatro dei Servi che ha fatto magari dei sacrifici per comprare quegli spazi?"





"Questo è il mio lavoro, questo è il mio lavoro, sto a lavorà"





"Ma come il tuo lavoro? Con la macchina sul marciapiede e la colla sui muri coprendo le affissioni regolari con manifestini che reclamizzano feste???"





"Ehi aspetta aspetta ma io te conosco, tu scrivi sui blog, tu sei quello che odia i centri sociali"

Dice avvicinandosi fino ad un millimetro come a Roma usano fare i bulli e i coatti.





"Beh certo che odio i centri sociali e tu sei la prova provata che ho ragione"





"Guarda nun te meno solo perché me fai schifo, solo perché ti considero mmerda"





"Eh non meni però intanto minacci di farlo. La solita violenza"





"Puuuu"

In questo momento il personaggio sputa in faccia con tutta la forza che ha. Una colata puzzolente di saliva sulla faccia. Una scena ridicola, ma in fondo c'è soddisfazione: il nostro lavoro per far capire a tutta la città la vera essenza dei centri sociali romani sta funzionando a tal punto che la rabbia è salita a livello di guardia anche in questi vigliacchi, in questi conigli, in questi rifiuti umani.









Ovviamente nessuna reazione. Mai reagire alla violenza fascista di questi personaggi. Mai. Si continua come se nulla fosse.





"Aho nun sai la soddisfazione di averti sputato in faccia guarda"

Dice come uno che poi andrà a raccontarlo agli amici al bar, forse la prima vera soddisfazione di una vita da fallito. Aho io ho sputato in faccia a quello di Roma fa schifo. "Bravooo" tutti in coro





"Si, ok, ognuno ha le proprie soddisfazioni ma il mio pensiero va a quelli del Teatro dei Servi a cui hai coperto le affissioni"





"Ma io mica sono come te che sei un leone da tastiera che scrive sul blogghetto"





Uno è in mezzo alla strada a prendersi gli sputi in faccia e viene chiamato "leone da tastiera", davvero curioso.





Il tipo comincia a fare fagotto e a mettere via i manifesti. Un po' impaurito un po' sorpreso dalla mancata reazione ad un gesto così ingiurioso come uno sputo in faccia fa per andarsene.





"Scusa ma stai scappando? Aspetta un attimo, io vorrei chiamare la polizia. Mica puoi aggredire la gente così senza conseguenze"





"Ah si? E chiama la polizia. Tanto come glielo dimostri che t'ho sputato? Ma poi lo sai che io so dove abiti vero!?"

Dice coraggioso e spavaldo





"Caspita fai un atto del genere e poi ti tiri indietro? Ma sei proprio un vigliacco"





"Guarda non te meno solo perché non sono deficiente"





Fai per prendere il telefono e chiamare le forze dell'ordine e quello te lo strappa di mano con forza, per fortuna decide di non danneggiarlo e lo butta da una parte all'angolo del marciapiede dove c'è un piccolo rialzo ma la cosa gli dà il tempo di infilarsi nel furgone e dileguarsi urlando "nun t'azzarà a fotografamme, nun me devi fotografà". Ma come, un guerriero della notte così spavaldo che sputa in faccia a chi non la pensa come lui poi ha problemi a farsi fotografare, a gestire una querela per aggressioni e ingiurie che vogliamo fare? Che strano.





Non sappiamo voi, ma noi siamo convinti che il livello di violenza non sia destinato a fermarsi. E si alza ancor più verso di noi perché qui su questo blog si è coagulato l'unico ambito di dibattito che mette in discussione vulgate e considerazioni incancrenite che vedono il bene dove c'è il male e viceversa. Questo blog è l'unico luogo della città dove si è dimostrato, raccontato e scritto con chiarezza quale sia il tasso di fascismo, di aggressività, di interesse economico e di violenza dietro alla realtà dei centri sociali. Un autentico racket che ormai esiste solo a Roma, che è sparito di fatto da tutte le città europee e italiane. Una forma peculiare e specifica di camorra che, quando sollecitata, reagisce esattamente come la criminalità organizzata. Con gli stessi codici, lo stesso linguaggio: "so dove abiti". Prima c'è stato il dossieraggio in pieno stile casalese (vi ricordate? Roma fa Schifo ufficio stampa della Metro C...), poi le aggressioni, gli sputi, le minacce, i "so dove abiti". Dove arriverà questa gente? Quanto manca a che succeda qualcosa di più significativo? Perché non fermarli prima che accada?





L'unico appiglio per trasformare questo racconto in qualcosa di più concreto e dargli corpo è la targa della vettura dell'aggressore (la scena, ci vogliamo contare, sarà stata ampiamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza). Si tratta di un furgone grigio targato Torino BV 574 HA. Secondo voi come possiamo procedere? Come possiamo segnalare che i centri sociali Intifada (sic.) e Villaggio Globale mandano in giro dei sicari che aggrediscono, minacciano, sputano a chi con la massima educazione fa notare che non è giusto coprire le inserzioni di chi con sacrificio le ha acquistate?