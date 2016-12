Perché nelle strade di Roma non sembra Natale? Riflessioni sulla tristezza

In queste ore va di moda addebitare ogni forma di tristezza della nostra città alla Giunta in carica e al sindaco Raggi. L'amministrazione ha delle colpe enormi, imperdonabili e sconfinate ma per quanto riguarda il Natale il grosso del lavoro nell'abbellimento scintillante delle città viene fatto da soggetti privati, non dalla mano pubblica. Ovviamente bisogna escludere i grandi progetti di luminarie che - da Torino a Salerno - assegnano magari perfino a grossi nomi dell'arte contemporanea la realizzazioni delle luci di natale (tra l'altro con grande riscontro dal punto di vista turistico), ma per il resto chi si occupa di illuminare strade, piazze e marciapiedi sono i commercianti, le associazioni di commercianti, esercenti, albergatori.





Le nostre strade sono oggi, 23 dicembre 2016, le stesse del 23 novembre e saranno le stesse del prossimo 23 gennaio. Non c'è nulla che richiami il Natale. L'atmosfera dei giorni dell'Avvento, che rende magiche tutte le altre grandi città da New York a Londra, è a Roma completamente assente benché la città sia la sede globale del cristianesimo e del papato.





Ebbene si sappia che la colpa di tutto questo, sempre nel quadro di una amministrazione men che mediocre, è dei privati. Dei commercianti soprattutto. Volete fare una prova? Fate così: traguardate una grande strada commerciale della città, la troverete completamente spoglia ma vedrete qualche negozio che, impegnandosi, ha abbellito l'area fuori dalle proprie serrande. "Abbiamo fatto da soli perché qui non esiste associazionismo di strada, ognuno va per conto suo, abbiamo provato a organizzarci chiedendo 100 o 200 euro a negozio hanno detto che non gli fregava niente, alla fine abbiamo fatto da noi, abbiamo speso mille e quattro ma guarda che bello. E poi in questi giorni di Natale è un investimento importante: c'è un ritorno economico e un ritorno di immagine. E poi l'investimento non dura un anno soltanto". Tipico racconto del commerciante attento, a Roma una rarità, in un contesto di sciatteria e squallore che caratterizza il commercio medio capitolino. E proposte di addobbo di alto livello fatte da privati non mancano in giro per la città, ma sono appunto proposte di singoli, quasi mai di associazioni. Il concetto stesso di associazionismo è quanto di più distante dal mood di questa città e se parliamo di commercianti peggioriamo ancora.





D'altro canto i commercianti romani sono gli stessi che odiano le aree pedonali, ostacolano le ciclabili, mettono i bastoni tra le ruote alle nuove tramvie, gettano la sigaretta giusto di fronte all'ingresso del loro negozio e poi rientrano dentro ad aspettare clienti che - per loro fortuna - non entreranno mai. Per tacere - fatte ovviamente salve le eccezioni - di scortesia ed evasione fiscale. Una categoria impegnata da anni a fare due cose: lamentarsi e scavarsi la fossa da soli.





La tristezza della città in questi giorni è diretta responsabilità loro, del loro associazionismo inesistente, delle loro associazioni di categorie gestite in maniera mediamente mediocre. Non c'è bisogno di dare la colpa a questa o a quella amministrazione. Intanto i romani (e soprattutto i turisti) a Natale girano alla larga preferendo altre città italiane e altre capitali occidentali.