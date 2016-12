Peggio de Storace! L'assurda campagna affissioni abusive del Movimento 5 Stelle

Forse non basta più l'appellativo Virginia Alemanno, con la quale chiamiamo e chiameremo la nostra sindaca impegnata ormai da sei mesi a dar compimento, corpo e concretezza al programma elettorale della peggiore destra affarista e lobbista che ha distrutto la città. Forse a breve l'appellativo dovrà essere cambiato in Virginia Storace, Storace come il Francesco che diventò presidente della Regione dopo una campagna di affissioni abusive come non si ricordava nella storia, che amministrò il Lazio facendo danni che ancora oggi ci portiamo dietro (pensate alla legge sul commercio, che comunque Zingaretti si sta dimostrando non in grado di riformare) e che poi in seguito, pur caduto politicamente in disgrazia, continuò a incartare la città di affissioni illegali rivendicandone la scelta.





Quello che è successo in queste ore è surreale e inquietante. Il Movimento 5 Stelle, noto per non fare nessuna affissione elettorale (neppure quelle regolari), non solo ha stampato manifesti a tutta callara, ma li ha anche affissi in maniera completamente pirata, a caso, sulle orripilanti plance del Comune. Probabilmente affidandosi ad una delle tante ditte capitoline della mafietta degli attacchini, tutto in nero, tutto illegale, tutto pirata. Provate a chiedergli la ricevuta della stampa, la fattura delle affissioni. Provate...





Si tratta di una delle tantissime mutazioni genetiche che a Roma il Movimento 5 Stelle sta subendo e proponendo alla città. Da un movimento di protesta anti sistema, ad un partito politico squallido a tal punto da prendere solo il peggio di tutte le parti politiche combattute: affarismo, tutela delle mafie e delle lobbies, illegalità diffusa, trasparenza zero.





Ma questo penoso episodio dovrebbe aiutarci anche ad andare avanti e a considerare il ruolo di questi supporti elettorali. E a farci qualche domanda. La prima domanda è: perché il M5S non si è impegnato per cambiare i regolamenti (o le prassi?) che presumibilmente obbligano a perforare mezza città con queste mostruose installazioni? E poi: perché in altre città questo schifo non c'è o comunque c'è in misura molto ridotta? Perché a Roma la qualità estetica e la sicurezza (pezzi di metallo arruzzonito e tagliente dovunque, in attesa che qualcuno si faccia male davvero) di queste strutture è così precaria? Perché si conficcano nei marciapiedi, spaccando anche quelli appena rifatti, invece di appoggiarli su piedistalli?





A giudicare dalle immagini la risposta al perché tutto è stato lasciato così com'era prima è semplice: perché loro per primi volevano utilizzarli. Prima ancora dell'abusivismo pentastellato, sono le plance stesse ad essere uno scandalo. Certo è difficile dire che le elimini o le riformi quando sei stato il primo ad abusarne. Siamo partiti che erano gli unici a non fare manifesti elettorali cartacei, siamo giunti allo scenario che li vede unici a farli. Le oscene plance, infatti, a questo giro non sono state usate quasi da nessuno. Poi è arrivato il mega giro di affissioni abusive targato Movimento 5 Stelle, il partito che governa la capitale del paese che incarta di cartaccia illegale la capitale del paese. Qualcuno ci spiega?