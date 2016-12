Pasticcio Paolo Berdini. Che resti o che vada, sarà un disastro

Virginia Raggi e Emanuele Montini in campagna elettorale

Pare proprio che il nostro ultimo articolo di tre giorni fa , in cui mostravamo un video di un Berdini intento a sproloquiare idiozie in un centro sociale occupato (prefigurando in 10 minuti di intervento ad almeno altrettanti reati gravi per un pubblico amministratore), sia stato la goccia che abbia fatto traboccare il vaso. Il giorno dopo una velina sulla sua uscita dalla giunta è stata diffusa ad arte dalla Adn Kronos e da quel momento si è aperta la crisi tra la Giunta e il suo assessore all'urbanistica.





La prima premessa da fare è su un punto squallido a dir poco: non si mette in discussione Berdini per i danni assurdi che ha fatto alla città, per il suo approccio datato e vecchio di 40 anni, per la sua visione urbanistica che non è la visione urbanistica di nessun altro assessore pari ruolo, per l'odio verso i privati che invece oggi sono la prima risorsa da sfruttare. No. Nulla di tutto questo. Lo si mette in discussione solo perché, mettendosi di traverso allo Stadio della Roma, rischia di far perdere al Movimento 5 Stelle centinaia di migliaia di voti di tifosi. Il punto non è mai il bene della città, il punto è solo la ricerca costi quel che costi del consenso. In questo il Movimento 5 Stelle non si conferma uguale ai vecchi partiti, si conferma perfino peggiore dei vecchi partiti in tutto e per tutto.





Berdini può devastare la ex Fiera di Roma, può insultare la Nuvola, può cambiare i connotati allo Sviluppo di Via Guido Reni, può considerare "scellerato" lo sviluppo straordinario che ha cambiato la faccia a Milano, può dire che la Metro C deve andare a Corviale e non più a Piazzale Clodio, può azzerare il progetto che finalmente aveva salvato le Torri dell'Eur, può bloccare la trasformazione urbana degli Ex Mercati "perché non c'è verde". Insomma Berdini può fare le scemenze più dannose e più grosse di questo pianeta facendo dilapidare alla città miliardi di euro e decine di migliaia di preziosissimi posti di lavoro e nessuno gli dice niente, ma se tocca i tifosi daaamaggica allora le cose cambiano e si arriva alla crisi. Rendiamoci conto della tristezza di questo approccio.





Come andrà, andrà male. Perché? Seguiteci. Ci sono due ipotesi: Berdini resta e ingoia lo Stadio; Berdini va via. Se Berdini resta fargli digerire il Nuovo Stadio significherà consentirgli, in cambio, di poter demolire tutti gli altri progetti della città. "Statti buono sullo stadio che sennò perdiamo voti, però ti facciamo devastare tutti gli altri sviluppi in corso come piace a te". Un compromesso al ribasso a danno di tutti. Un processo peraltro già avviato.