Non sembra Roma. Viale XXI Aprile, ecco perché è diventata così bella

Non è la prima volta che "attiviamo" la nostra rubrica Non sembra Roma per raccontare dei piccoli brandelli di città che assomigliano più all'Europa all'interno di un tessuto urbano che definire raccapricciante è eufemismo e complimento. Se ci fate caso il più dello volte questi post si riferiscono a sistemazioni superficiali derivanti da parcheggi interrati. Largo Vercelli, Piazza Cavour, Piazzale delle Muse, Piazza Gentile da Fabriano: molto spesso sopra a parcheggi sotterranei nascono parchi, giardini, arredi urbani finalmente di caratura civile e occidentale. Con soldi messi tutti dai privati, soldi che viceversa il Comune non avrebbe mai avuto.

Si generano posti di lavoro, entrano denari nelle case dell'amministrazione, aumenta la qualità urbana e dunque la pulizia e soprattutto la sicurezza stradale. Su una strada come questa che vedrete nel filmato qui è molto più difficile morire ammazzati come è capitato ieri ad una signora a Viale Eritrea o a Via Palmiro Togliatti, per esempio.





Appurato questo la colpa di chi non sviluppa il sistema della sosta interrata a Roma è triplice, quadruplice e ancora di più. E non riguarda solo questa amministrazione, immobile da questo punto di vista, bensì anche le amministrazioni precedenti inclusa la Giunta Marino che su questo aspetto non ha mosso un dito. Peccato che per risistemare le strade derelitte di Roma le vie siano pochissime e tra queste poche ci sia la sosta interrata.





Ma si sa: sistemare le strade, impedire che ciascuno possa fare quel che gli pare, dare ordine al traffico, salvare la vita ai pedoni e ai ciclisti a Roma è una cosa sovversiva, che ti fa perdere consenso, che ti trasforma in un tiranno che vuole togliere alle maghine la sacrosanta licenza di uccidere che hanno da decenni: 250 morti all'anno contro i 25 di Parigi, dieci volte tanto e oggi pomeriggio potrebbe capitare a te che leggi.

Rientrando nel merito del post, eccoci a Viale Ventuno Aprile. Si parte da Piazza Bologna (in condizioni pietose così come le strade circostanti) e la strada è normale. Poi, appena inizia l'area interessata dal cantiere del parcheggio recentemente completato e seguito dagli stessi architetti che hanno seguito il parking di Piazza Cavour (guardacaso l'unica piazza europea della città) e lo scenario cambia radicalmente. Non sembra Roma. Aiuole perfette, piante curate, visibilità, ordine, sicurezza. E' stato sufficiente allargare un po' i marciapiedi, realizzarli con materiali di qualità, togliere i cartelloni abusivi, allargare lo spartitraffico, curare gli attraversamenti pedonali. Un altro mondo. A costo zero per tutti noi. Con in più nel sottosuolo il servizio eccellente di un parcheggio sicuro, comodo ed economico.





Perché a Roma non partono domani 100 cantieri come questo? Oltre all'ideologia anti-privati e pro-sostaselvaggia vedete altri motivi? Ce li dite?