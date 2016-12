La nuova preferenziale di Via Emanuele Filiberto non funziona. Filmato e riflessioni

Eravamo talmente felici, dopo anni, della nascita di una nuova corsia preferenziale a Roma (400 metri eh, non vi credete), che ci siamo andati molto soft. Abbiamo deciso di fare la prima prova su strada all'ora di pranzo del lunedì, in una giornata invernata ma calda, di sole, limpida. Con nuvolo, freddo, sciopero o pioggia forse le cose sarebbero andate differentemente.

Nessuna nuova segnaletica, nessuna presenza dei vigili per far 'digerire' agli automobilisti (automobilisti romani!) la nuova disciplina del traffico. E così su una strada in condizioni da malata terminale (come tutte le strade della città, beninteso) è stata fatta la ennesima cura omeopatica. Via Emanuele Filiberto ha infatti corsie errate anche dopo la nascita della preferenziale e dovrebbe essere completamente ridisegnata, allargati i marciapiedi, possibilmente eliminata la sosta, ricavata una ciclabile leggera tra auto e percorsi pedonali. Questo è l'unico modo per rilanciare la strada e il suo commercio un tempo fiorente e oggi decrepito.

Affrontare i problemi del genere con questo pressappochismo (la stessa Sindaca Raggi oggi in diretta Facebook sul 51 di passaggio da Via Emanuele Filiberto ha avuto modo di sottolineare come sia necessario almeno avvisare i cittadini, ed effettivamente in una città normale una novità simile viene calata non in questo modo, ma sottoposta ai cittadini con riunioni, assemblee, spiegazioni, materiale esplicativo cartaceo in cassetta delle lettere, mail) rischia di offuscare anche le scelte positive come molto positiva è stata la scelta di fare questa preferenziale. Nulla è peggio di avere buone intuizioni e poi di perdersi in una realizzazione sciatta, deficitaria in comunicazione, non valorizzata e, infine, non funzionante come questa. Sono soldi e tempo buttati e maggiori pericoli, invece che minori, per la circolazione. Pensate ad esempio alle auto che vengono da Manzoni verso San Giovanni e si aspettano di non trovarsi più nessuno che gli taglia la strada per salire su Via Domenico Fontana... Questa e altre riflessioni nel nostro lungo filmato.