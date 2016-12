Il parere dell'Oref pagina per pagina. Tutto il documento e le riflessioni

E' molto tecnica ma è anche molto interessante la lettura integrale del Documento che l'Oref ha inviato all'amministrazione comunale per indicare, la prima volta nella storia, la bocciatura del bilancio di previsione 2017-2019. Una bocciatura che era stata ampiamente indicata dal Ragioniere Generale Fermante il quale, come risposta, era stato defenestrato. Prima ancora, ad opera di Raffaele Marra, era stato fatto saltare Marcello Minenna, un economista coi cabbasisi sotto evidentemente troppo ingombrante nel panorama generico di inettitudine pentastellata a Roma. Seguirono settimane isteriche in cui non si trovava nessuno disponibile a fare l'assessore al bilancio, in cui un assessore al bilancio nominato venne defenestrato dopo pochi giorni perché dichiarò (lui sì trasparente) che era stato scelto solo perché amico dello studio di avvocati Sammarco. Alla fine la sindaca nominò al bilancio un suo amico, come al solito. Gli esiti erano abbastanza prevedibili insomma.





La lettura di queste ore è tuttavia travisata. Quello che sta emergendo dalla vulgata diffusa è la solita cantilena che ammorba il dibattito degli ultimi mesi: sono inesperti, sono incapaci, sono inadeguati. Niente di tutto questo. Non sono incapaci, sono capacissimi. Capaci a tutto. E dal bilancio quello che emerge - così come da tutti i bilanci - è un'idea di città. L'idea di città dei Cinque Stelle. Il fatto che questa idea venga bocciata e non stia in piedi economicamente è positivo, ma non bisogna pensare che si tratti di errori tecnici, inesperienza o falle formali. Nulla di più diverso: il bilancio di Mazzillo parla della Roma come la vedono i Cinque Stelle.





Una città dove i carrozzoni pubblici non si dismettono per non perdere potere e clientele, una città dove non si vanno a recuperare le tasse evase per non pestare i piedi e non perdere voti. Una città che non tocca nulla della foresta pietrificata di municipalizzate che hanno soffocato l'economia e le finanze pubbliche. Una città dove pur di alimentare i bacini elettorali si va contro qualsiasi logica e addirittura contro la legge nazionale.





L'Oref con questo durissimo parere (chi ha difficoltà a leggerlo tutto si concentri sul dispositivo nelle ultime pagine) ci dà una grossa mano a spiegare ai pentastellati che una città che umilia e punta a distruggere ogni plausibile spazio di sviluppo sociale ed economico è una città destinata al fallimento. Basti pensare a tutte le questioni che l'assessore Paolo Berdini ha ostacolato o danneggiato (Ex Fiera, Torri dell'Eur, Stadio...) per capire che da sole avrebbero potuto generare per l'amministrazione tante di quelle risorse capacissime di permettere la chiusura serena di qualsiasi bilancio. Nessuna città occidentale oggi può far stare in piedi i propri conti disprezzando i capitali privati.