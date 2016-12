Il Capodanno più male organizzato del mondo. Qualche spunto

A dispetto dell'ordinanza anti-petardi, l'amministrazione continua a spararne di ogni. La storia della festa dell'ultimo dell'anno assume giorno dopo giorno contorni più ridicoli e surreali.





Ed è un peccato perché alcune idee buone e innovative, in filigrana, c'erano. Tutte rovinate da una condotta cialtronesca, da una incapacità diffusa e da una improvvisazione che sarebbe scandalosa al comune di Terni o di Varese, figurarsi in una città complessa come Roma dove per ottenere risultati tutto deve filare alla perfezione.





Il concertone. Tradizione che potrebbe essere anche, condividiamo, archiviata sostituendola con altro. Ma se poi decidi di farlo lo devi far bene, non puoi pubblicare insomma il bando dieci minuti prima del Capodanno. E quando lo assegni non puoi infischiartene della società vincitrice non dandole ascolto e facendole perdere contatti, credibilità, sponsor e artisti. Questo è successo. Ma è quello che succede in tutti i dipartimenti, in tutti gli assessorati, in tutte le partite, con tutti gli operatori economici (che in fatti stanno fuggendo a lavorare altrove, esattamente come ha fatto Max Gazzè che doveva essere il protagonista della kermesse di Circo Massimo): l'amministrazione non risponde. Spesso neppure dice "no", semplicemente non dice. E' la lamentela di tutti, da mesi. Ovviamente questo ha conseguenze ben più gravi di un concertone saltato.





Poi c'era l'altra festa. Quella inventata dall'assessore alla cultura Luca Bergamo e dai suoi. Una buona idea per la verità: "decongestionare" le ore centrali della nottata e dare corpo alle aspettative di chi vuole tirare tardi organizzando dei party a decorrere dalle 3 del mattino (e poi avanti per tutta la giornata del primo gennaio 2017) sui ponti lungo il fiume Tevere.

Detta così è onestamente bellissima. Poi ti accorgi che oltre l'idea non c'è nulla: zero organizzazione, zero pianificazione, zero contesto.

Oggi, come riporta la stampa cittadina, l'ultima beffa. Anzi due. La prima beffa è che a causa dello stop al concertone la festa non partirà più nottetempo ma sarà anticipata alle 22 e sarà al Circo Massimo. Così, pur non sapendo cosa si farà, cosa succederà alla mezzanotte ecc, si snatura un'idea originale inquinandola pur di mettere una toppa. La seconda beffa riguarda la gestione degli orari. Gli accordi tra amministrazione e Atac prevedono una notte di San Silvestro senza alcun mezzo pubblico, le feste del Comune però iniziano alle 3 di notte. Come arriveranno le persone in pieno centro sui ponti? "Sono nottambuli, si muoveranno con mezzi propri" risponde Bergamo nel frattempo vicesindaco e dunque con doppie responsabilità sulle sue spalle, specie quando si sparano baggianate.





Dunque delle due l'una. O Bergamo considera che verrà pochissima gente e che dunque le potenzialità di parcamento del Lungotevere riusciranno a soddisfare i bisogni, oppure considera che verrà tanta gente e che dunque le strade si congestioneranno e magari i ponti diventeranno dei drive in pieni di lamiere (d'altro canto Ponte Sisto è stato proprio in questi giorni privato delle sue catene che ne tutelavano la pedonalizzazione ed è tornato, dopo vent'anni ad essere percorso dai motorini).

Nel primo caso non si capisce perché, per pochi "nottambuli" sia sia deciso di spendere la bella somma di 600mila euro. Nel secondo caso non si capisce come possa il Comune organizzare un evento che può in maniera clamorosa paventare problemi di ordine pubblico, specie in questi giorni di massima allerta terroristica.





Inutile dire che un'idea come quella avuta da Bergamo in qualsiasi città normale, occidentale e civile sarebbe stata accompagnata non solo da un orario dei mezzi pubblici all night long come peraltro accade in altre città del mondo, ma avrebbe avuto dalla sua una pedonalizzazione completa dei Lungotevere per la notte in modo da tenere lontane le auto private, magari facendo percorrere gli argini ad un sistema di navette che visto il budget tutt'altro che esiguo si sarebbero potute spesare con tranquillità.





E invece fin da oggi sappiamo che o sarà un flop pietoso o sarà un caos pericoloso. Matematico.









PS. Immagine puramente dimostrativa: non è previsto nessunissimo spettacolo pirotecnico...