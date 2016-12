Finalmente pubblico il contratto che Raggi ha firmato con Grillo&Casaleggio. Da leggere

Adesso le anime belle del Movimento 5 Stelle fanno tanto gli indignati contro la Raggi e il suo "raggio magico" composto da Marra, Romeo e compagnia cantante. Ma forse le colpe sono da distribuirsi in maniera più diffusa e ampia e non da addossare solo alla sindaca che ha l'unica colpa di non avere neppure lontanamente una struttura ed una lucidità intellettuale e psicologica adatta al ruolo. Ma di sindaci intellettualmente e psicologicamente inadeguati è peno il mondo, di movimenti politici che invece di dare sostegno e struttura e di compensare questi vulnus li accentuano invece no!

E così a Roma, a differenza che a Torino, tutti i candidati al consiglio comunale, sindaco incluso, sono stati fatti passare dalla vergognosa e probabilmente illegale e anticostituzionale firma di un contratto di puro strozzinaggio psichiatrico che li vincolava, pena 150mila euro di multa, a comportarsi come dicevano Grillo e Casaleggio. Ci si domanda come è possibile che per una azione così grave chi l'ha proposta non sia oggi iscritto nel registro degli indagati: chi ha concepito e imposto questo contratto è secondo voi meno pericoloso e capace di "ripetere i reati" di Raffaele Marra? Pensateci.





Le parti più gravi di questo contratto (di cui si è parlato per mesi ma che la "trasparenza" pentastellata ha preferito oscurare fino a che qualche giudice - mosso da alcuni parlamentari PD che hanno presentato esposto - non l'ha fatto uscire fuori) sono sostanzialmente due:





1. La sindaca e gli eletti capitolini possono prendere solo decisioni di ordinaria amministrazione, tutte le decisioni importanti le prendono Grillo e Casaleggio.





2. La comunicazione (che nella gestione di una metropoli occidentale oggi è al primo posto nelle strategie di governo) è tutta in mano a Grillo, alla Casaleggio e associati e al Gruppo Parlamentare del Movimento. Ovvero a Rocco Casalino, un personaggio caricaturale uscito dal Grande Fratello e oggi tra i primissimi collaboratori del comico di Genova.





Il contratto - scritto con il ben noto e secondo noi pericolosissimo mood da setta fondamentalista - ci fa anche capire come mai la sindaca, invece di farsi un sito suo come hanno fatto prima di lei Alemanno e Marino per interfacciarsi coi cittadini, utilizza il blog di Beppe Grillo per le comunicazioni istituzionali: è, semplicemente, obbligata a fare così. Da contratto. Un documento tutto da leggere, specie in questi giorni. La sindaca Raggi ha fatto migliaia di errori, ma queste erano le atroci condizioni di partenza. Delle condizioni inaccettabili, inedite e indecenti che presagivano in se stesse un fallimento dell'azione di governo. Il 13 gennaio, come ci informano i senatori del PD , ci sarà una sentenza su questa ennesima losca faccenda. E le conseguenze per la Raggi da politiche si potrebbero trasformare - qui come in altre partite, a partire dalle nomine - in giudiziarie.