Filmato fondamentale. Ambulanti abusivi e regolari sono la stessa identica cosa

Lo diciamo da tanto, ma poi trovarsi a firmarlo è un'altra cosa. All'inizio il video voleva documentare soltanto lo schifo cui è sottoposta - come tutta la città - anche l'area della Balduina. Qualcosa di semplicemente incredibile: in uno dei quartieri più affluenti della città, con case che costano più che nell'Upper West di New York City, le signore bene camminano su marciapiedi di catrame tra auto in sosta selvaggia, cumuli di immondizie e spazzatura svolazzante dovunque. Non c'è un istante del filmato in cui non si vede qualche schifezza. E pensare che siamo nel Municipio di Virginia Alemanno, l'area della città governata da un genio assoluto come il presidente Campagna: di lui, del suo Consiglio, della sua Giunta abbiamo parlato milleduecento volte.





Ovviamente schifo chiama schifo e dunque la strada, già fiaccata dalle assurde bancarelle autorizzate dal Comune, è umiliata da decine di ambulanti abusivi che si fanno dei banchetti con cassette della frutta o pezzi di cartone. Scene che non si vedono neppure al Cairo, se parliamo di quartieri residenziali.





Ma come mai, ci siamo sempre chiesti sapendo perfettamente la risposta, gli ambulanti cosiddetti "regolari" non si incavolano se hanno a fianco uno stuolo di ambulanti abusivi che - non pagando tasse, dipendenti, concessioni, licenze, bolli e suolo pubblico - gli fanno così una terribile concorrenza sleale?





La risposta è semplice: ambulanti regolari e ambulanti irregolari sono spesso la stessa cosa. Sono gestiti dalle stesse persone, dalle stesse famigghie, dalle medesime organizzazioni. I fornitori sono gli stessi, i dipendenti sono intercambiabili, la merce è la medesima. Inquietante.







Lo abbiamo sempre detto, questa volta lo abbiamo documentato: per scoprirlo dovete seguire il video con particolare attenzione. Al secondo 20 osservate l'ambulante abusivo che poggia le cassette con le quali ha appena smontato il suo banchetto tra i cassonetti (sa che nessuno gliele ritirerà e che domani il suo banchetto sarà pronto lì da rimontare). Fa fagotto, mette insieme la merce non venduta, la chiude in un paio di elegantissime borse: una di plastica celeste, una di un supermercato. Parlotta con una persona che sembra gestire tutto il suk e poi si avvia. Dopo qualche secondo ci supera, osservatelo e seguitelo. Dopo poco arriva al furgone (il classico furgone degli ambulanti romani posteggiato in sosta abusiva) e, aprendo lo sportello, lo usa come suo magazzino. Quel furgone, insomma, presumibilmente afferente ad una bancarella autorizzata (ma poi sarà davvero così?) è utilizzato come magazzino anche dai tanti abusivi che circondano quella bancarella. Dovrebbero essere la concorrenza più spietata alla bancarella stessa, ma lei invece di denunciarli e di farli andare via da un territorio dove lei dovrebbe essere l'unica a offrire merce in vendita, li aiuta. Un comportamento che farebbe insospettire anche un bambino ma che non desta nessuna preoccupazione all'amministrazione e alla magistratura. Sia mai che poi, indagando su queste cose, emergano i racket allucinanti che stanno dietro all'ambulantato romano. O magari si poltrebbe scoprire che sono solo gentilezze tra vicini di marciapiede...





Inutile ripetere, ma lo facciamo lo stesso, che questo assurdo incubo, questo profondo orrore, si può provare a sistemare solo applicando e sfruttando tutte le opportunità che vengono dalla Direttiva Bolkestein. Riuscirà questa amministrazione a farlo o questo treno - che passa solo una volta - transiterà invano?