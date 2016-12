Dopo il servizio de Le Iene che fanno le borseggiatrici? Ci sputano addosso

Siamo tornati alla fermata della metro Repubblica per vedere se il lungo e approfondito servizio de Le Iene - che domenica scorsa ha utilizzato anche alcuni nostri spezzoni filmati per raccontare il fenomeno assurdo delle scippatrici-bambine sotto la metropolitana di Roma - ha sortito qualche effetto.

Sicuramente, abbiamo pensato, dopo una copertura mediatica così importante su una tv nazionale che riportava la gravità assoluta della situazione si saranno moltiplicati a dismisura i controlli e almeno per qualche giorno saranno spariti tutti i borseggiatori. Almeno per far abbassare l'attenzione dei mezzi di comunicazione.





Niente di tutto questo. La situazione era peggiore che prima del filmato andato in onda e e ladre si sentivano ancor più padrone del territorio. Questa volta, vedendoci filmare e magari sentendosi braccate non solo da quattro poveri blogger ma finalmente anche dalla tv, hanno optato per sputarci in faccia. Così. La metropolitana è roba loro.