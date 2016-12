Da arresto. Il Comune stoppa la chiusura dei residence e distrugge il buono casa

Mentre le prime pagine sono occupate - giustamente eh! - dalle dimissioni della Muraro, dalla restaurazione in Atac e dal povero albero di Natale di Piazza Venezia una notizia forse più inquietante è finora passata sotto-silenzio fatta salva l'uscita di oggi sul Corriere della Sera

Parliamo della " Direttiva Forza Nuova ", cioè di una memoria di giunta approvata praticamente durante il week end dal Campidoglio che revoca di fatto le procedure di chiusura dei residence (leggasi: orrendi palazzoni con catapecchie di 20mq infestati da topi e scarafaggi e per i quali il comune paga 2-3mila euro di affitto al mese manco fossero superattici a Fontana di Trevi per fornire assistenza alloggiativa "temporanea" agli sfrattati) e vanificando così anni di sforzi della passata Giunta e degli uffici dipartimentali.





Secondo la Giunta ora il buono casa (dopo vedremo cos'è) può essere pagato anche ai residence. Addio progetti di dare alle famiglie un luogo civile dove abitare, occhi chiusi sulle irregolarità dei residence stessi, grandi favori ai costruttori che dei residence sono gestori e proprietari, pace fatta con tutti i movimenti, fascisti, anarchici, comunisti e tutta la feccia possibile e immaginabile cui questa amministrazione ha fatto da sempre mille promesse.





Su siti e social network, i neofascisti di Forza Nuova cantano giustamente vittoria poiché quella approvata è una direttiva scritta su misura per loro, che il sindaco ha vigliaccamente concesso cedendo alle intimidazioni e ai violenti blitz inscenati in questi giorni da Forza Nuova nei municipi e presso gli uffici del Dipartimento casa.







Ma andiamo per gradi: nel 2015 (grazie al lavoro dell'assessore Francesca Danese e all'opera encomiabile del dirigente comunale Aldo Barletta), viene istituito il "buono casa", un contributo di 600/800 euro al mese destinato agli ospiti dei residence che nelle intenzioni dell'ex Giunta Marino avrebbe dovuto sostituire il vergognoso sistema dei residence, permettendo ai beneficiari di pagarsi l'affitto altrove. Viene fatta anche una gara europea (che ovviamente va deserta!) e contestualmente si comincia a far circolare la voce che il buono casa non funziona: se lasciate i residence per avere il buono casa poi il comune smette di pagarvi il buono casa e restate in un appartamento privato morosi e sotto sfratto. Così sia le persone bisognose di assistenza sia i cittadini che mettevano sul mercato gli immobili ci sono andati coi piedi molto di piombo.









Il comune decide di disdettare la maggior parte dei contratti di affitto dei residence (lasciandone in corso solo quattro). Ma il bonus funziona male, un po' perché i proprietari privati non si fidano a dare in affitto le proprie case ai beneficiari e un po' perché molti ospiti dei residence non vedono di buon occhio l'idea di abbandonare un alloggio magari degradato ma per loro totalmente gratuito, per trasferirsi in una casa privata dove sarebbero tenuti a pagare utenze e condominio e, in futuro, anche il canone di affitto (perché il buono casa dura solo 4 anni).





Il risultato è che alcune strutture, per le quali il Comune non paga più l'affitto da mesi, devono essere chiuse perché i proprietari intanto hanno proceduto ad ottenere lo sfratto dal Tribunale; in Comune hanno perciò pensato di traferire gli inquilini alla spicciolata nelle quattro strutture che ancora risultano coperte da contratto di affitto.

Alcune italiche famiglie legate all'estrema destra, alle quali Alemanno (non l'attuale Virginia Alemanno, ma Gianni Alemanno quello autentico) aveva generosamente concesso di vivere in "assistenza alloggiativa" (cioè totalmente gratis a spalle di tutti noi) in un lussuoso e nuovissimo palazzo a Torrevecchia, a questo punto si scatenano contro la minaccia di "deportazione" e decidono, spalleggiati da un pugno di squadristi di Forza Nuova, di forzare la mano al presidente del 14° municipio Alfredino Campagna (sempre lui!) per chiedere il ritiro immediato dei trasferimenti: Campagna, con sprezzante italico vigore, accetta in blocco le richieste dei fascistoidi manifestanti chiedendo al sindaco di bloccare immediatamente gli sgomberi.