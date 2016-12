Cronistoria Flaminio. Abisso di abusivismo e il Comune gioca a guardia e ladri

Prendetela come una vera timeline, leggetela così. Quello che è successo giorno per giorno. In una delle piazze più centrali della città, più monumentali della città (la Porta del Popolo, l'ingresso di Villa Borghese...), in uno degli hub trasportistici più cruciali del centro. C'è solo una cosa peggiore rispetto alla pozzanghera di illegalità, mafia e abusivismo dove stiamo sprofondando: l'atteggiamento delle istituzioni. Il Comune di Roma non ha evidentemente capito che fare i blitz con sequestri, foto e comunicati stampa serve solo a convincere qualche sempliciotto, ma l'efficacia reale è pari a zero. Anzi sotto zero perché si instilla ancor più nei ras dell'abusivismo il convincimento che la repressione è in realtà un gioco a cui far parte per scenografia ma poi vince sempre uno. E non è mai la parte pubblica. Non siamo mai noi.





Come si combatte veramente l'abusivismo? Ci sono due strade. E' vero, la principale e la più battuta riguarda le norme dello stato. Significa insomma che non è responsabilità del Comune di Roma: le leggi fanno schifo, sono inadeguate, tutelano i criminali, i trafficanti, i contrabbandieri di Nike contraffatte. Bisogna cambiare le leggi, bisogna adeguarle ai tempi (cosa utopistica nell'unico paese dove il bicameralismo perfetto rende la produzione normativa patetica). Ma poi c'è una seconda strada che riguarda il contesto. Il contesto è affare del Comune di Roma. Dire contesto significa dire che se in una zona dove tutto ci dovrebbe essere fuorché commercio ambulante, tu autorizzi bancarelle fetenti, allora diventa assolutamente normale che a fianco di queste bancarelle "autorizzate" si assiepino altre bancarelle non autorizzate. In quasi tutti i casi a Roma - le eccezioni ci sono, ma son poche e sarebbero gestibili se fossero solo quelle - le bancarelle illegali si camuffano in mezzo a mercatini legali. Sono questi ultimi che vanno smantellati e lo si può fare grazie alla Direttiva Bolkestein. L'unica normativa che può permetterci di togliere tutte le bancarelle, ad esempio, da Piazzale Flaminio. A quel punto gli abusivi sarebbero nudi, sarebbero soli, sarebbero ora sì facilmente colpibili. Adriano Meloni dovrebbe lavorare su questa progettualità, non sui blitz che si risolvono, venti minuti dopo la loro fine, in una presenza del racket degli ambulanti ancor più maggiore di prima. Anche perché la maggioranza che governa la città su questa progettualità non vuole lavorare e, al contrario, lavora per perpetuare questo stato di cose.

Chiunque affronta il problema dell'abusivismo fuori da una logica di lungo periodo che riguarda 1) il contesto e 2) la normativa nazionale sta lavorando in realtà a favore dell'abusivismo. A favore!









12 dicembre 2016 video della situazione alle ore 15.30: