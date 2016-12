Città militarizzata dopo i fatti di Berlino. Nulla di più falso. I video

C'è una cantilena stanca che va avanti da qualche giorno sui media. Che va avanti più o meno dal giorno dopo dell'attentato di Berlino. La la cantilena parla di centro storico militarizzato, di check point per entrare ai Fori e cose simili. Da una parte mette angoscia, dall'altra ti fa pensare che siamo sicuri, finalmente controllati.

Niente di più fasullo. Stanchi di ascoltare falsità siamo andati a documentare - tra l'altro dopo aver letto che la Giunta ha ulteriormente approvato il provvedimento a favore dei Fori Pedonali - sul posto quello che realmente succede.







La realtà è che la città risulta totalmente abbandonata, come sempre e più di sempre. Specialmente per quanto riguarda le aree pedonali dove gli ultimi argini sono saltati. Ormai si passa tranquillamente sul tratto di Via di Ripetta adiacente all'Ara Pacis (smontati e eliminati colonnotti e catene di metallo) così come nei Fori Pedonali da Venezia a Corrado Ricci e anche a Via del Corso.





Vi ricordate quando Via del Corso era off limits perché c'era sempre un vigile urbano all'imbocco della strada da Piazza Venezia a impedire al traffico di inserirsi? Ecco tutto questo è sparito. Oggi dentro Via del Corso entra chiunque: auto private, furgoni, tantissimi motorini.





Chiaramente in termini di sicurezza tutto questo è potenzialmente devastante e non ci vuole un genio a capire perché conoscendo la strada. Il punto è che oggi volendo è possibile, con un furgone o un camion, partire da fuori Roma, entrare in città da Via del Teatro di Marcello, girare a Piazza Venezia e inserirsi a tutta velocità a Via del Corso arrivando nella zona dove la gente fa shopping camminando sul micragnoso marciapiede e sulla carreggiate. Senza trovare il minimo ostacolo. Lo stesso dicasi per il primo tratto di Fori Pedonali: anche qui la pattuglia non c'è più, da mesi. E anche qui entra chiunque, specie nottetempo proprio quando è più pericoloso. Tu sei lì a piedi e in bici pensando di trovarti in una zona pedonale e invece sfreccia la qualsiasi. E pensare che basterebbero un paio di telecamere...