Arresti di Marra servono solo a confondere le acque. Il problema non èlui!

Farebbero bene ad essere poco contenti i detrattori di questa amministrazione e coloro che si sono resi conto degli autentici disastri che sta compiendo ai danni della città.

Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, non si farà altro che parlare di Raffaele Marra, di suo fratello, del rapporto strettissimo che aveva con il sindaco, del suo ruolo di burattinaio, di "spermatozoo che ha fecondato il Movimento 5 Stelle". Si parlerà solo di lui e non si parlerà di altro. Questo arresto - pesante politicamente per il sindaco Raggi ma riferito alle mille zozzerie che si svolgevano negli anni di Alemanno - sarà un'arma di distrazione di massa che paradossalmente favorirà l'attuale amministrazione nel continuare le porcate che ha iniziato e che sta portando avanti con caparbietà. Vediamone qualcuna.





Nella Legge di Bilancio si continueranno a inserire voci di costo assurde in capo al Gabinetto (peraltro senza un capo!) che consentiranno al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco di farsi la loro personalissima monovra d'aula alimentando lacché e clientele.





Mazzillo, l'assessore al bilancio molto "marriano", continuerà nel suo proposito di girare i proventi dei buoni casa agli stessi costruttori che gestiscono i micidiali residence per l'emergenza abitativa, smontando tutto il lodevole tentativo di superare questo scandalo messo faticosamente in piedi dalla giunta Marino.





In Atac l'amministratore unico Fantasia e l'assessore Meleo continueranno a governare in combutta coi peggiori sindacati restaurando ciò che era prima del tentativo di Rettighieri di trasformare l'azienda in un posto minimamente normale.





Ama perderà Bina, il direttore generale (poveraccio, gli hanno fatto subire anche un faccia a faccia con Grillo tempo fa. Il direttore generale di una municipalizzata che deve interfacciarsi con Beppe Grillo...) che ci risulta essere una persona in gamba e dunque contrario alla restaurazione della macrostruttura proposta e imposta da Paola Muraro.





Paolo Berdini imporrà ulteriori salassi economici alla città facendo fuggire imprenditori, investitori, fondi e capitali di qualità. Dopo lo Stadio della Roma, gli Ex Mercati, la Città della Scienza, il Parcheggio di Via Giulia, le Torri dell'Eur, la Ex Fiera decine di altri progetti verranno mutilati e umiliati saranno coloro che vi hanno creduto e investito; mille altri progetti potenziali non partiranno proprio perché nessuno scommette su una città le cui sorti sono decise da una figura come quella del nostro inquietante assessore all'urbanistica.





I Vigili Urbani potranno insistere a brutalizzare e sabotare le innovative misure inventate durante la precedente amministrazione: non si contano i cittadini che vengono intimiditi se osano utilizzare IoSegnalo ad esempio...





L'assessore Adriano Meloni potrà insistere nelle sue simpatiche azioni contro gli abusivi, che ritornano sul posto più numerosi di prima 20 minuti dopo la fine dei costotissimi quanto inutili blitz.





Personaggi come Andrea Coia continueranno a favorire quella che solo a Roma è chiamata "imprenditoria locale" e che invece in tutto il mondo è additata come racket e feccia arraffona. E così le bancarelle, i cartelloni e tutti coloro che usurpano suolo pubblico generando bruttezza e non dando nulla in cambio alla collettività non avranno nulla da temere: la città si sta ulteriormente riempiendo di immondizia commerciale in una maniera inenarrabile.





I muncipi e i territori continueranno a venire amministrati come sono amministrati ora. Zero concretezza, delibere surreali e decisioni criminogene come accade (ve ne abbiamo parlato millemila volte) nel XIV Muncipio così come nel V Municipio dove, tra le altre cose, le amministrazioni sono tenute per le palle dalla 'ndrangheta dei movimenti, delle organizzazioni nazifasciste, degli occupatori di professione. Nell'ambito di una opacità amministrativa plateale.





Tutti gli uffici continueranno semplicemente a non lavorare, a non dare risposte, a non erogare servizi a stare immobili come stanno da mesi. Nessuno muove un dito, nessuno si piglia una responsabilità, nessuno lavora una pratica.





Nei dipartimenti si continueranno ad assumere amici, leccaculo, fidanzate, amanti, nani, ballerine, saltimbanchi. E tanti tanti falliti, incapaci miracolati solo perché amici. Tutti fuorché le persone di qualità che ci si aspettava finalmente, dopo anni di disastro, potessero essere coinvolte nell'amministrazione della cosa pubblica.





E di tutto questo non si parlerà, tutto questo passerà in secondo piano, tutto questo sembrerà molto marginale e meno grave perché ci sarà da occuparsi di Raffaele Marra. Senza rendersi conto che il problema è altrove.