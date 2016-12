Video. Delirio parcheggiatori all'Auditorium, ma le signore che vanno a teatro gradiscono

Auditorium Parco della Musica. Orgoglio di Roma e del Modello Roma. Fiore all'occhiello di una città che nonostante tutto è in grado di produrre cultura e di distribuirla. Nella vulgata "secondo polo culturale al mondo dopo il Lincoln Center di New York City". Ma provate un po' voi ad andare al Lincoln Center in macchina a trovare uno spiazzo semi abbandonato al fianco della sala concerti e a parcheggiare letteralmente in mezzo alla piazza laddove sono disegnati gli spartitraffico, magari familiarizzando e scambiando battute col parcheggiatore abusivo che, protetto dal racket, sovraintende alla sosta selvaggia in cambio del pizzo.







A New York non sarebbe possibile, ma purtroppo a Roma lo è. E lo è da anni e anni. Nonostante un comodissimo e poco costoso parcheggio sotterraneo, l'Auditorium è da sempre fiaccato dalla piaga della sosta selvaggia. Tutta l'area che lo separa dal Palazzetto dello Sport di Nervi (Nervi, Piano, Hadid... Un autentico parco dell'architettura contemporanea abbandonato al degrado più infame...) è trasformata h24 in un enorme parking abusivo come testimonia il nostro filmato. Succede da sempre e nessuno pare interessato ad occuparsene. Compresa questa Giunta che da 5 mesi amministra la città senza curarsi minimamente di correggere le storture delle giunte precedenti.





E così al posto di un'isola spartitraffico si crea lo sconfinato garage abusivo. E' il biglietto da visita di chiunque arrivi all'Auditorium. La prima cosa che vedi non sono i carapaci dei tre coleotteri coleotteri di Piano, bensì la distesa di lamiere.





Vi fa capire tutto di questa città il dialogo che ascolterete tra le signore e il parcheggiatore nei primi minuti del video. Pensate una scena simile in qualsiasi altra città occidentale. La forma mentis dei romani non la trovate da nessuna altra parte del mondo. Donne impellicciate che vanno al concerto del Santa Cecilia che parcheggiano la macchina in mezzo alla strada e preferiscono pagare un abusivo, facendoci amicizia, piuttosto che il parcheggio pubblico. Abbiamo il marcio dentro e non ce ne accorgiamo neppure.





E pensare che basterebbe semplicemente un po' di arredo urbano e di riprogettazione delle strade. E tutto questo deprimente siparietto sarebbe semplicemente impossibile.