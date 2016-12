Video. 3 milioni per Piazza Vittorio. Ma al giardino servirebbe solo manutenzione

Enormi critiche erano state snocciolate alcuni anni fa quando il progetto di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele (o meglio: del solo giardino di Piazza Vittorio) era stato proposto ai tempi di Alemanno. Gli stanziamenti sembravano eccessivi rispetto ad un'area verde che tutto sommato necessitava esclusivamente di essere manutenuta, non certo di essere stravolta, e il progetto era di grande impatto, addirittura prevedeva nuovi ingressi e uno stravolgimento del recinto in alcune sue revisioni. Comunque erano 2 milioni e si interveniva anche sui marciapiedi esterni.





Oggi la nostra Virginia Alemanno, confermando la sua tendenza a portare avanti con decisione le bizzarre scelte politiche della Giunta 2008-2013, fa molto di più. Prende quel progetto criticato perché eccessivamente costoso e lo finanzia... ancora di più. Grazie ai rimasugli dei fondi del Giubileo della Misericordia, che la città non è stata in grado di spendere (andate a vedere le condizioni di Via Marsala o i antieri per la riqualificazione delle toilette pubbliche), l'ammontare si avvicina ai 3 milioni di euro. Con la differenza che questa volta i soldi saranno non comunali, ma statali per il 90%.

Insomma tutti i cittadini italiani, residenti a Sondrio o a Lecce, pagheranno a peso d'oro il rifacimento di un giardino che non necessita di essere rifatto, ma solo manutenuto.









Ci saranno telecamere, ed è giusto, ci saranno i nuovi bagni pubblici, che sono stati però già realizzati, ci saranno poi 1200 nuovi alberi. Giudicate voi dalle immagini se questo giardino necessita di 1200 nuovi alberi. Certo magari con quasi 3 milioni di euro si potrebbe pensare ad un progetto firmato dai più grandi paesaggisti del mondo, architetti straordinari che renderanno l'area verde una vera attrazione turistica, un esempio emblematico di giardino urbano. Andrà così oppure, come ci risulta, i progettisti saranno semplicemente figure interne al Servizio Giardini di Roma Capitale? E poi i grandi problemi che affliggono l'area saranno affrontati oppure il progetto si occuperà di tutto fuorché delle cose veramente urgenti come la sistemazione dell'area interna dedicata alle giostrine (oggi operate in regime di proroga, senza bando e particolarmente degradata, la sistemazione delle bancarelle esterne (bar e fiori), la sistemazione dei "golfi" nelle due entrate nord e sud che vengono riempiti dalla sosta selvaggia rendendo difficile entrata e deflusso dall'area verde, l'assenza nel cuore della piazza di un punto di ristorazione di qualità che possa partecipare alla manutenzione visto che l'appalto dedica alla stessa il 3% (avete letto bene, la legge d'altronde non permette altro) del valore?





Non tutto verrà seriamente affrontato e comunque non è possibile verificarlo in maniera corretta perché noi sfidiamo chiunque a trovare sul sito del Comune (trasparenza?) il bando pubblicato e la planimetria del progetto. Impossibile.





Davvero la giostrina verrà eliminata e (forse) spostata? Verrà fatto un bando per assegnarne la gestione? Davvero una volta realizzato il giardino nuovo nuovo di pacca fuori rimarranno chioschi e fiorai degradati e degradanti come ora? Davvero nel casottino di proprietà di Ama si ricaverà lo spazio per un esercizio di ristorazione cui - vivaddio - assegnare l'onere di parte della manutenzione? E con quali modalità? Con che bando? Le cronache e i generosi post Facebook delle tante parti politiche che si prendono i meriti parlano solo in generale, senza entrare nel merito e senza farci capire se i VERI problemi del Giardino (e della Piazza!) verranno affrontati.





Il nostro filmato parla chiaro: ovviamente un grande progetto può migliorare l'assetto del giardino. Ma davvero è questa la priorità? Davvero la prima cosa da fare è smantellare questo progetto del 1995 per ridisegnare il layout dei giardini quando intorno, per dirne una, i portici sono marci di affissioni, scritte, bancarelle, scarsa illuminazione?





Mentre l'Esquilino muore per mancanza di investimenti e di progetti, l'unico investimento e l'unico progetto che catalizza ingenti risorse economiche atterra sull'unica porzione di territorio che avrebbe bisogno di mera manutenzione e non di interventi straordinari. Sarà felice la ditta vincitrice dell'appalto, molto meno i cittadini che sperimenteranno un dispendio di denaro pubblico considerevole in cambio di un miglioramento solo ipotetico e comunque funestato dal degrado circostante e dall'assenza di un progetto complessivo.