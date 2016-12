Quartieri in abbandono. Collina Lanciani lancia il suo grido di dolore che divulghiamo volentieri

Vorrei porre alla vostra attenzione una questione, a mio avviso assurda, che riguarda i residenti di un quartiere di Roma e spero che possiate aiutarci in qualche modo.

Il quartiere in questione è quello di Collina Lanciani, che si sviluppa a cavallo tra Via dei Monti Tiburtini e Via Nomentana, e che, tramite la sua strada principale Via dei Monti di Pietralata, collega fra loro le zone Tiburtina, Lanciani, Pietralata, Monte Sacro e la Tangenziale nelle due direzioni.

E’ facile quindi immaginarla come una strada di passaggio a tutte le ore del giorno e della notte, grazie anche al fatto che la via è a doppio senso di marcia nonostante la sua larghezza sia appena di 6-7 metri nella parte più ampia.





La prima problematica che affligge i residenti è il fatto che, per una buona metà, la via è sprovvista di marciapiedi (vi sono abitazioni con accesso diretto sulla strada ed in curva) ed inoltre sono inesistenti gli attraversamenti pedonali nonostante vi sia la fermata dell’autobus e tre accessi al parco pubblico .

Gli automobilisti non si fanno problemi a transitare oltre gli 80 km orari (salvo qualche cittadino rispettoso) e quindi i residenti vivono in una situazione di costante pericolo per la propria incolumità.

Inoltre i residenti in nessun modo possono lasciare il quartiere a piedi poiché il nuovo piano di viabilità ha creato delle barriere architettoniche fatte in modo tale che per raggiungere il quartiere vicino si deve camminare al buio, in mezzo alla strada e vicino l’imbocco della tangenziale oppure salire una scala alla quale sono stati apposti dei sigilli dalla polizia municipale e che, come se non bastasse, arriva direttamente dentro ad un tunnel sotto il quale sono accampati dei rom.





La situazione è ulteriormente peggiorata da giovedì 3 novembre poiché da quella data i lampioni dell’illuminazione stradale sono completamente spenti (allegare delle foto sarebbe stato inutile). Inoltre sulla strada non vi sono negozi che possano fornire un po’ di luce, ne’ tantomeno dei semafori, e gli automobilisti non hanno mutato la loro cattiva abitudine di transitare ad alte velocità. Tutte le segnalazioni fatte ad Acea per il ripristino dell’illuminazione, ad oggi, sono risultate vane.





I residenti stanno cercando a proprie spese di risolvere alcune delle problematiche che affliggono il quartiere (ad esempio provvedono alla manutenzione del Parco dell’Acqua Vergine dove vi è anche un acquedotto di epoca romana) ma adesso a questo punto non abbiamo i mezzi per poter fare qualcosa.

La porzione di strada più interessata è quella di Via dei Monti di Pietralata compresa tra il civico 238 ed il civico 314, visualizzabile a questo link





Spero che possiate darci qualche indicazione o qualche consiglio per poterci muovere senza essere messi nel dimenticatoio.