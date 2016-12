Le condizioni del giardino pubblico più bello del mondo. Filmato straziante

Per rinnovare il nostro impegno sulle aree verdi e per sottolineare quali sono le nostre semplici ricette per riqualificarle, siamo andati a girare un breve documentario in un parco che pochi conoscono.

C'è davvero poco da aggiungere rispetto a quello che vedrete e sentirete nel filmato.

C'è una cosa che dobbiamo continuare a digerire, a capire, a insistere a dire e a dirci sempre di più: pur di generare un ambiente il più possibile friendly per il racket, per i prepotenti, per le mafie abbiamo fatto sì che ciò che dovunque è risorsa e ricchezza qui si trasforma in problema. Dai rifiuti ai tavolini all'aperto, dal commercio ambulante al verde pubblico. Tutte le cose che generano posti di lavoro e denaro per la collettività in tutto il mondo, qui si trasformano in degrado, in problemi da gestire che invece di produrre risorse le bruciano.

E i cittadini si sono a tal punto assuefatti alla situazione da considerare "speculazione" e guardare con sospetto qualsiasi cambiamento da questo atroce status quo.

E così un triangolino di verde posizionato di fronte al Colosseo e al Palatino, in una condizione paesaggistica che sarebbe sfruttata dovunque al mondo, qui chiama solo abbandono, depressione, declino, sciatteria, sporcizia. E invece di produrre economie per il territorio, posti di lavoro, qualità urbana, orgoglio, appartenenza, richiede soltanto risorse per una manutenzione che poi neppure si fa. Un caso emblematico. Uno tra mille. Ma statene certi: per l'assessorato all'ambiente, l'assessorato alle attività produttive, le soprintendenze e il Primo Muncipio è assolutamente normale così. Anzi sarebbe strano il contrario.