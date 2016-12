Io volevo solo portare mio figlio a giocare al nuovo parchetto della metro Jonio...

Ciao Roma fa Schifo, sono un tuo assiduo lettore da anni e ti scrivo perchè ieri (domenica 20 novembre 2016) avevo deciso di portare mio figlio al parco giochi sopra la "nuova" stazione della metro jonio. Avendolo vicino casa ero consapevole che non mi sarei ritrovato a Central Park ma non mi immaginavo di vedere quello che ho visto, quindi preso dalla più classica mistura di sentimenti di rabbia e rassegnazione tipica di noi cittadini romani ho sentito il dovere di accendere il telefono fare qualche foto e mandartele...

Lo stato di abbando del parco ha fatto si che sia diventato l'ennesima terra di nessuno, quindi vandali (compresi writers), tossicodipendenti e senza fissa dimora hanno potuto fare i "propri comodi" diciamo così, come vandalizzare i giochi dei bambini, lasciare le siringhe usate a terra, defecare nei punti meno visibili, crearsi giacigli di fortuna per dormire, bivaccare gettando bottiglie e rifiuti in terra e quanto altro si possa immaginare vedendo lo stato del parco.

E' stato spiacevole vedere come col tempo nello spazio che una volta era dedicato ai bambini ci fossero le altalene i dondoli a molla e una bella staccionata in legno che rendeva l'uso dei giochi ancora più sicuro, mentre ora ci ritroviamo quello che puoi vedere nelle foto col solo scivolo superstite (probabilmente ancora per poco).