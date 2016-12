Caso Cartellopoli. Massimiliano Tonelli assolto perché il fatto non sussiste

Assolto perché il fatto non sussiste.





Revoca di tutte le statuizioni civili a favore della parte civile costituita, la società di cartellonistica e pubblicità DDN srl.





È questa la sentenza emessa dalla I sezione penale della Corte d’appello di Roma il 21 novembre 2016, dopo un’ora e mezza circa di Camera di Consiglio, nei confronti di Massimiliano Tonelli uno degli animatori del blog di resistenza civica “Cartellopoli”.





La Corte d’Appello accoglie così tutte le tesi del difensore di Tonelli, l’Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito che aveva assunto la difesa dopo il giudizio di primo grado.

Il difensore aveva sollecitato l’assoluzione del Tonelli insistendo sulla impossibilità di attribuire allo stesso una responsabilità editoriale nella gestione del blog.





Come si ricorderà Tonelli era stato condannato in primo grado a 9 mesi di reclusione per istigazione a delinquere per avere ospitato, secondo la prospettazione fornita dalla parte civile, frasi istigatorie dirette a compiere atti di danneggiamento e di furto nei confronti degli impianti pubblicitari di proprietà della stessa società pubblicitaria, e di altre concessionarie.





Il difensore in udienza ha ricordato le battaglie civiche compiute dai numerosi animatori del portale antidegrado, prima fra tutte quella per l’emanazione del PRIP, il piano regolatore degli Impianti pubblicitari.

Lo stesso aveva poi richiamato la Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo che esclude la responsabilità del Blogger per i commenti inseriti da terzi.





IL RUOLO DEL BLOG

Il ruolo straordinario del blog Cartellopoli (e dei suoi lettori, visto che la battaglia legale è stata vinta grazie alle donazioni di decine di cittadini) viene così totalmente risarcito. Non certo una pagina orchestrata da una persona per istigare a delinquere ma, al contrario, un luogo di sensibilizzazione civica su una forma gravissima di degrado urbano che umilia, assieme a tutte le altre, la città di Roma. Grazie al blog Cartellopoli, fin dal 2010, a Roma si è cominciato a parlare di cartellonistica abusiva, grazie a Cartellopoli decine di migliaia di cittadini hanno capito quanto fosse più vicina alla mafia che alla normale imprenditoria l'attività economica in questo settore, Cartellopoli ha dato visibilità alle battaglie di altre associazioni che, nel frattempo, sono nate per combattere questo fenomeno come VAS e Basta Cartelloni.





I RISULTATI E CHI VUOLE VANIFICARLI

Le battaglie di questi cittadini hanno trovato ascolto durante la passata consiliatura non tanto dal Consiglio Comunale (a capo della Commissione Commercio c'era Orlando Corsetti che semmai ha fatto di tutto per rallentare la riforma del settore) quanto soprattutto dalla Giunta dove Marta Leonori è riuscita in due anni a fare ciò che si attendeva da 30 portando all'approvazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari. Dopo questi successi, a riprova del fatto che gli scopi erano puramente civici, il blog è stato praticamente chiuso considerando raggiunti i suoi obbiettivi.

Oggi purtroppo le grandi conquiste colte pochi mesi fa vengono continuamente messe in discussione dalla nuova maggioranza capitolina che sembra ragionare esattamente come si ragionava ai tempi oscuri della Giunta Alemanno. Speriamo davvero che questa sentenza così positiva sia utile anche per cambiare l'atteggiamento di alcuni consiglieri comunali e di consentire alla città, almeno in questo settore, di diventare un posto civile, europeo e occidentale per il beneficio di tutti.





UN RISULTATO PER TUTTI I BLOG