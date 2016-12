Anagrafe di Roma e PEC. Cronaca di giorni di ordinaria follia

Come a tutti i cittadini residenti in città può capitare di richiedere un certificato all’anagrafe: cosa normalissima ma a Roma anche questo può diventare un’impresa.





Nell’era della digitalizzazione e della posta elettronica certificata non dovrebbe essere un grosso ostacolo in quanto l’utilizzo di tali strumenti consente al cittadino ed alla PA un notevole risparmio di tempo e di denaro.





Sul sito istituzionale di Roma Capitale in effetti il Comune viene incontro al cittadino che identificandosi sul portale può richiedere una serie di certificati senza recarsi all’ufficio di appartenenza.





“Utilizzando la casella di posta certificata, dopo aver scaricato dal portale il modulo di richiesta, dovrà allegarlo all'e-mail certificata da inviare all'indirizzo anagraferoma@postacertificata.gov.it. Entro 24 ore l'Anagrafe invierà digitalmente alla PEC del cittadino il certificato richiesto “ Su questo link troviamo infatti scritto che per alcuni certificati il cittadino residente a Roma



Favoloso! Entro 24h ricevo il documento! Nella mia mente ingenua penso “i cittadini in questa città si lamentano sempre ma il vero problema è che non si informano in maniera adeguata“. Bene scarico il modulo in pdf, lo compilo e allego tutto con la mia PEC. Dopo un giorno l’email torna indietro:





< anagraferoma@postacertificata.gov.it>: connect to

smtp.postacertificata.gov.it[94.86.40.185]:25: Connection timed out









C’è qualcosa che non va. Chiamo al centralino all’URP e un impiegato dopo aver ascoltato quanto accaduto mi invita ad usare un nuovo indirizzo: anagrafe.statocivile@pec.comune.roma.it sostenendo che quello usato in precedenza “è da quel di’ che non è più in funzione”... bene allora perché non avvertire il webmaster e farlo sostituire?

Scrivo ed effettivamente questa volta il messaggio viene consegnato e ricevo una ricevuta di avvenuta consegna. Bene, penso, un piccolo disguido ma tutto sommato poco male. Naturalmente passano giorni e giorni non ricevo nessun certificato né tantomeno una risposta di qualunque tipo.





Scrivo alla PEC dei responsabili del dipartimento e nessuno mi risponde. A questo punto mi reco all’Anagrafe di persona e non posso richiedere il certificato perché mi devo prenotare con il servizio “tupassi” il quale mi da appuntamento nei 4gg successivi.





Richiedo il documento di persona e dopo 7gg mi reco nuovamente a ritirarlo.





Risultato? Ho chiesto 3 permessi dal lavoro, ho contribuito 3 volte al traffico di Roma inutilmente, ho inquinato la città ed ho perso un sacco di tempo. Ho chiesto come mai le informazioni sul sito fossero errate e perché non fosse possibile avere certificati via PEC e le risposte naturalmente sono state le più variegate “ahò quà non se capisce niente, è meglio che venite qui direttamente, lasciate perdere a pec!”





Bene allora mi sono chiesto quanto guadagna un dirigente del Comune di Roma e quiho trovato le info utili . Dalla tabella (anno 2012) si evince che tra stipendio, indennità di posizione + indennità di risultato stiamo in una forbice che indicativamente va da 94.000 / 120.000 lordi beh niente male equiparabile al trattamento di un dirigente di una grande azienda privata..il quale però se non porta risultati o se il suo reparto funziona così viene mandato a casa o non riceve nessun premio di risultato.





L’indolenza che affligge questa città è ben rappresentata da questo episodio. Il servizio PEC non funziona o al momento non è attivo, bene il dirigente di turno responsabile del dipartimento ha l’obbligo di informarsi e di far aggiornare la pagina del Comune di Roma altrimenti è responsabile quanto tutti i suoi sottoposti che danno risposte evasive e contraddittorie. Il cittadino scrive facendo notare in maniera educata e costruttiva il disservizio, bene bisogna rispondere!





Si lo so “i problemi so altri”, bene ma saranno anche i vostri quando scoprirete che la carta d’identità vostra o di vostro figlio è scaduta e non la potete rinnovare se non prenotandosi a “tupassi” aspettando 2/3gg per prendere appuntamento e magari vi è saltata la vacanza.