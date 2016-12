Acquisti di Natale fatene solo al centro commerciale o fuori Roma. Un video spiega perché

Camion bar trasformati in negozi di pelletteria scadente, autovetture parcheggiate che diventano espositori per merce venduta da clandestini abusivi, marciapiedi infrequentabili a causa degli ambulanti "regolari", insegne dei negozi nascoste dai mutandari, banchetti improvvisati che vendono ogni genere di articoli di fronte a negozi che pagano cifre allucinanti d'affitto e di tasse. Panciere, mutandoni, pigiama. Il tutto in un contesto fetente di sosta selvaggia, illuminazione scarsa e tetra, illegalità diffusa e oceani di munnezza, furgoni che rendono la strada fisicamente separata dai suoi marciapiedi e catalizzano sui passaggi pedonali il tanfo dei gruppi elettrogeni.





C'è il centro, poi c'è Prati, poi ci sono le consolari. Ma la zona di Piazza Bologna non è assolutamente da meno quando si parla di shopping signorile, di case alto borghesi e di atmosfera affluente. Peccato che negli ultimi anni gli ambulanti abbiano completamente cambiato i connotati a quest'area che dovrebbe essere, per le caratteristiche che ha, totalmente a bancarella-zero. Questo video cerca di mostrarvi come è ridotta la altrimenti bellissima Via Ravenna.





Pare che ancora una buona percentuale di romani non provi alcun raccapriccio e alcuna vergogna a passeggiare (farsi largo nella immondizia loro lo chiamano "passeggiare") in questo contesto. Poi ci sono tutti gli altri che hanno capito e che non ce la fanno. Hanno smesso di uscire, di comprare cose in città, di fare una normale passeggiata. Rimandano a quando sono fuori città o ricorrono ai centri commerciali: lì non c'è abusivismo alcuno, non c'è puzzo di marcio e di fetenzie, non c'è evasione fiscale, lavoro nero, l'illuminazione e la sicurezza sono più che decenti e i si può rilassare 10 minuti senza stare sempre calati in questa atmosfera sciatta e angosciante che rende brutto chi la vive.





Ecco come siamo ridotti. A fare l'elogio dei centri commerciali, luoghi atroci ma molto meno atroci di come è stata ridotta la città di Roma. Comprare in questo contesto significa soltanto complicità. Non portate soldi in queste strade. Non li portate alle bancarelle, non li portate agli abusivi, non li portate neppure ai commercianti normali. Nessuno ha ancora capito perché non si ribellano, perché non bloccano le strade e non impugnano i forconi.

E badate che il video non rende assolutamente bene.





Naturalmente una delle strade per risolvere questo stato di cose è la Direttiva Bolkestein, l'unico strumento che può permettere all'amministrazione comunale di pianificare e di decidere: "nel Secondo Municipio, così come nel Primo gli spazi per gli ambulanti saranno zero". Chiaro che se se ne vanno le orripilanti bancarelle regolari, coi loro furgoni e il loro tanfo di cherosene, poi se ne vanno (o è più facile controllarli) anche gli abusivi che si accodano solitamente laddove c'è già degrado commerciale. Questo è il ragionamento che questa amministrazione è nelle condizioni di fare, ma si pensa ad approvare riforme per sostenere il NO alla riforma della Costituzione.





Uno stato di cose a cui tutti dovremmo ribellarci. Un modo per farlo è modulare i propri consumi: non spendete una lira in queste strade finché non saranno sistemate. Portate i vostri soldi altrove, o fuori Roma o ai centri commerciali.